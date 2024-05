MSI i AI to udana para

W odpowiedzi na gwałtownie rosnącą popularność sztucznej inteligencji, MSI, globalny lider w dziedzinie komputerów PC, gier i rozwiązań AIoT, zaprezentuje na tegorocznych targach Computex swoje rewolucyjne rozwiązania, wprowadzając erę sztucznej inteligencji z nowym sprzętem i innowacyjnymi rozwiązaniami software'owymi. Na stoisku MSI podczas targów COMPUTEX 2024 zostanie zaprezentowana szeroka gama nowatorskich produktów, w tym komputery PC przystosowane do AI, unikalne narzędzie do przetwarzania tekstu na obraz w trybie offline AI ARTIST, serwery z platformami GPU G4101 i G4201, nowo debiutujący serwer rozszerzenia pamięci S2301 CXL i wiele innych. Sam Chern, wiceprezes ds. marketingu MSI, komentuje:

W erze komputerów opartych na sztucznej inteligencji MSI pozostaje zaangażowane w zaspokajanie różnorodnych potrzeb naszych klientów na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta sprzętu, oprogramowania i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję pomoże indywidualnym użytkownikom i firmom tworzyć nową wartość w przestrzeni AI.

MSI AI ARTIST — co to jest?

MSI AI ARTIST to narzędzie do konwersji tekstu na obraz w trybie offline, które wykorzystuje wydajne laptopy do eksportowania obrazów, konwersji obrazów na tekst oraz warstwowego zapisywania plików PSD do edycji w Photoshopie. Zwiększa to produktywność twórców treści, eliminując opóźnienia w sieci i minimalizując ryzyko wycieku danych. Dzięki MSI AI ARTIST można generować obrazy bezpośrednio na urządzeniach MSI, tworzyć grafikę i płynnie dodawać tekst.

Źródło: MSI

MSI przedstawia różnorodne platformy GPU dla rynków AI

MSI oferuje szeroki wybór platform GPU, w tym modele z czterema i ośmioma GPU, skierowane na rynek sztucznej inteligencji. Platforma serwerowa G4101 to jednostka 4U 4GPU zaprojektowana do obciążeń szkoleniowych AI. Jest wyposażona w pojedynczy procesor AMD z serii EPYC chłodzony cieczą, dwanaście gniazd DDR5 RDIMM i cztery gniazda PCIe 5.0 x16, które mogą obsługiwać trójslotowe karty graficzne. Posiada także dwanaście kieszeni na dyski 2,5 cala U.2 NVMe/SATA, zapewniające szybką pamięć masową. System chłodzenia cieczą i odpowiednie zarządzanie przepływem powietrza zapewniają utrzymanie optymalnej temperatury.

Platforma G4201 to superkomputer 4U z ośmioma gniazdami PCIe 5.0 x16 o podwójnej szerokości i jednym o pojedynczej szerokości dla wydajnych GPU. Działa na dwóch procesorach Intel Xeon piątej generacji i zawiera 32 moduły DIMM DDR5, oferując wysoką wydajność do obliczeń naukowych, generatywnej sztucznej inteligencji i aplikacji wnioskowania. Posiada również dwanaście slotów na dyski 3,5 cala, co zwiększa jego funkcjonalność.

Serwer rozszerzenia pamięci od MSI

Współpracując z firmami wspierającymi technologię CXL (Compute Express Link), takimi jak AMD, Samsung i Micron, MSI i jej partnerzy udoskonalają rozwiązania CXL do szeroko zakrojonych szkoleń AI i obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). MSI zaprojektowała nowy serwer rozszerzenia pamięci S2301 CXL z myślą o obciążeniach wymagających dużej ilości danych i baz danych w pamięci. Ten serwer o wysokości 2U jest wyposażony w dwugniazdowe procesory z serii AMD EPYC czwartej generacji i jest gotowy na nowe procesory AMD EPYC. Ma 24 gniazda DDR5 DIMM i dwa gniazda PCIe 5.0 x16 oraz osiem slotów na dyski E3.S 2T na pamięć CXL i osiem gniazd ES.3 1T na pamięć masową NVMe, umożliwiając rozbudowę pamięci do 8 TB.

Źródło: MSI

Crème de la crème — gamingowe pecety

MEG VISION X AI, wyposażony w zaawansowaną technologię AI, integruje MSI AI ENGINE z ekranem dotykowym AI HMI. Dzięki inteligentnemu wykrywaniu automatycznie optymalizuje ustawienia sprzętu na podstawie aktywności gracza. MEG VISION X AI oferuje również funkcje asystenta w chmurze i prywatnego AI. Dzięki MSI Artist x MSI Chat może lokalnie uruchamiać generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia wysokiej jakości obrazów.

Źródło: MSI

Dodatkowo, bez połączenia z Internetem, może automatycznie generować tekst, prowadzić sesje Q&A oraz tworzyć podsumowania z dokumentów w folderach lokalnych, co zapewnia bezpieczeństwo wrażliwych danych. Funkcja sterowania głosowego Microsoft Copilot pozwala użytkownikom na wybudzanie i wydawanie poleceń wyszukiwania poprzez komendy głosowe. Copilot może następnie reagować za pomocą wbudowanego głośnika, co zwiększa interakcję między sztuczną inteligencją a użytkownikiem. Na tegorocznych targach Computex zaprezentowany zostanie nowy komputer stacjonarny z serii MAG, MAG INFINITE E1, który ma zapewnić graczom doskonałe wrażenia z rozgrywki.

Źródło: MSI

Do tego MSI przedstawi imponującą gamę produktów MSI PC Build oraz nowych płyt głównych charakteryzujących się konstrukcjami przyjaznymi dla majsterkowiczów i innowacyjnymi rozwiązaniami. Do tego zobaczymy nową serię MSI Gear.

Źródło: MSI

Wisienką na torcie są nowe monitory

MSI zaprezentowało również nowe monitory. Monitor MSI MPG 341CQPX QD-OLED posiada 34-calowy, ultraszerokokątny ekran o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli (UWQHD), częstotliwości odświeżania 240 Hz i krzywiźnie 1800R, co zapewnia maksymalne zanurzenie w grze. Wykorzystuje technologię QD-OLED, oferując precyzyjny i żywy obraz oraz bardzo niski czas reakcji 0,03 ms. Monitor wyposażony jest w oprogramowanie MSI Gaming Intelligence, przełącznik KVM, złącze HDMI 2.1 oraz posiada certyfikat VESA ClearMR 13000, co gwarantuje wysoką jakość obrazu w dynamicznych scenach.

Źródło: MSI

MAG 271QPX QD-OLED E2 to bardziej ekonomiczny, płaski monitor QD-OLED o przekątnej 27 cali, rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli (WQHD), częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasie reakcji 0,03 ms. Jest skierowany do fanów gier FPS i konsolowych, oferując doskonałą jakość w przystępnej cenie. Oba monitory obsługują tryb MSI Console Mode i technologię MSI OLED Care 2.0, która zapewnia ochronę ekranu dzięki funkcjom takim jak Pixel Shift, Panel Protection i Static Screen Detection. Monitory są wyposażone w funkcje zapobiegające wypalaniu, takie jak wykrywanie logotypów, pasków zadań i granic ekranu, i objęte są 3-letnią gwarancją.

Źródło: MSI

Źródło, grafika wyróżniająca: MSI