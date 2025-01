Premier League bez dodatkowych opłat? Canal+ zdradza szczegóły

Viaplay będzie transmitować mecze angielskiej ekstraklasy do końca bieżącego sezonu i nie jest tajemnicą to, że pałeczkę po skandynawskiej platformie przejmie Canal+, który lata temu był głównym nadawcą spotkań Premier League nad Wisłą. Nieznane były do tej pory jedynie szczegóły oferty, które teraz – za sprawą rzecznika prasowego, Piotra Kaniowskiego – w końcu stają się jasne.

Premier League w ramach pakietu Super Sport – co z ceną?

Prawa do Premier League to lukratywny biznes – Viaplay u schyłku swojej działalności na polskim rynku może pochwalić się bazą 1,55 mln subskrybentów, a lwia część z nich wykupiła abonament właśnie z powodu angielskiej ligi. Canal+ będzie do sprawy podchodzić nieco inaczej – rozgrywki będą bowiem transmitowane na kilku kanałach. Wiodący ma być Canal+ Ekstra w ramach pakietu Super Sport, ale nadawca niektóre mecze (zapewne te mniejszej wagi) pokaże także na Canal+ Sport czy Canal+ 360 – te informacje przekazał redakcji WitrualneMedia Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Canal+.

Źródło: Depositphotos

Co to oznacza dla klientów? Cóż, hardcorowi fani Premier League, chcący śledzić wszystkie spotkania, będą musieli liczyć się z odrobinę większym wydatkiem, niż dotychczas. Viaplay za pakiet Total – dający dostęp między innymi do PL, Bundesligi czy NHL – kasował 55 zł miesięcznie. W przypadku Canal+ Super Sport mamy do czynienia z opłatą w wysokości 69 zł miesięcznie, lub 65 zł miesięcznie w przypadku rozliczenia rocznego.

Zaletą oferty Canal+ jest dostęp do Ligi Mistrzów, KSW, PKO Ekstraklasy czy WTA w ramach tego samego pakietu, który zawiera Premier League. Canal+ posada też dodatkowo płatną możliwość połączenia z Eleven Sports, gdzie pokazywane są mecze FC Barcelony pod wodzą Roberta Lewandowskiego – można więc powiedzieć, że Canal+ oferować będzie te najbardziej prestiżowe rozgrywki w ramach jednego rozliczenia. Niektórzy kibice zapewne będą tęsknić za ekipą komentatorów z Viaplay, ale pod względem finansowym to rozwiązanie wydaje się lepsze.

Na koniec przypomnijmy, że Premier League wraca do Canal+ już od startu sezonu 2025/26, czyli po wakacjach.

Stock image from Depositphotos