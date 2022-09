Wrocław najwolniejszym miastem w Polsce, najszybciej jeździ się w Zabrzu

Koniec wakacji to nie tylko powrót do szkół, ale i jednocześnie powrót do korków w największych miastach w Polsce, co oczywiście nierozerwalnie wiąże się ze sobą od lat. Nie inaczej jest w tym roku, czemu postanowił przyjrzeć się Yanosik.

W udostępnionym przez Yanosika raporcie, możemy porównać średnie prędkości samochodów poruszających się w polskich miastach w pierwszych dwóch tygodniach września, z ostatnim miesiącem wakacji.

Andrzej Mejer, Yanosik:

Wrzesień to zawsze intensywny czas, zarówno dla dzieci wracających do szkół, ich rodziców, jak i dla kierowców. Zwykle sytuacja na drogach normuje się już po pierwszych dwóch tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego, ale zanim do tego dojdzie, najlepiej trzymać nerwy na wodzy i skorzystać w miarę możliwości z opcji ominięcia korków.

Pierwsze porównanie dotyczy średnich prędkości we wrześniu i sierpniu w 24 miastach w Polsce - od poniedziałku do piątku, w godzinach o 7 do 9.

Największy spadek prędkości mogli odczuć kierowcy w Rzeszowie - z 38,8 km/h do 33,8 km/h. Jednak najwolniej we wrześniu poruszali się po mieście kierowcy we Wrocławiu - 32,0 km/h, Krakowie - 32,4 km/h i Olsztynie - 32,5 km/h, z uwagi na niskie wartości tych prędkości nawet w wakacje.

W Olsztynie prawdopodobnie wpływ na to ma miedzy innymi system ITS działający w tym mieście na skrzyżowaniach, o którym to pisaliśmy wczoraj - zapraszam do szczegółów w tym wpisie: Polskie miasta będą mniej przyjazne kierowcom. Wychodzi więc na to, że w Olsztynie najszybciej w Polsce kursują tramwaje, a samochody najwolniej.

Nie mają na co narzekać natomiast kierowcy w Zabrzu, w tym mieście średnia prędkość jazdy spadła z 54,1 km/h do 52,4 km/h. Nieźle to też wygląda w Gliwicach - 52,3 km/h vs 50,3 km/h.

Co oczywiste, znacznie niższe średnie prędkości miały miejsce w centrach miast. Najwolniej we wrześniu poruszali się kierowcy Rzeszowa - 21,2 km/h, a największy spadek prędkości w porównaniu z sierpniem odnotowano w Kielcach - z 25,9 km/h do 21,5 km/h.

Z kolei najszybciej w centrum miasta mogli jeździć we wrześniu kierowcy w Katowicach 34,8 km/h, Lublina - 31,6 km/h i Sosnowca - 30,2 km/h.

Yanosik przypomina też na swoich stronach o zmianach, które czekają kierowców od 17 września, czyli już od jutra. Od tego dnia maksymalna liczba punktów karnych, którą można otrzymać jednorazowo rośnie z 10 do 15, za następujące wykroczenia drogowe:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu.

Niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka.

Spowodowanie wypadku drogowego.

Sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na pasach.

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Jeśli chodzi o punkty karne za przekroczenie dozwolonej prędkości, tutaj również nastąpiły zmiany:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h kierowca otrzyma 1 pkt karny (obecnie nie dostaje żadnego punktu).

Od 11 do 15 km/h kierowca otrzyma 2 pkt karne.

Od 16 do 20 km/h kierowca otrzyma 3 pkt karne (obecnie są 2 punkty).

Od 21 do 25 km/h kierowca otrzyma 5 pkt karnych.

Od 26 do 30 km/h kierowca otrzyma 4 pkt karne.

Od 31 do 40 km/h kierowca otrzyma 9 pkt karnych (obecnie jest to 6 punktów).

Od 41 do 50 km/h kierowca otrzyma 11 pkt karnych (obecnie to 8 punktów).

Od 51 do 60 km/h kierowca otrzyma 13 pkt karnych.

Od 61 do 70 km/h kierowca otrzyma 14 pkt karnych.

O więcej niż 70 km/h kierowca otrzyma 15 pkt karnych.

Co z recydywą? Tutaj kierowcom będzie od jutra groził mandat w wysokości 3 tys. zł w miejsce 1,5 tys. zł za ponowne wykroczenie drogowe z listy poniżej:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub wchodzi na nie.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi na którą wjeżdża.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania.

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem.

Ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Podwyższeniu ulegną też mandaty za ponowne przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

31 do 40 km/h – zamiast 800 zł, kara wyniesie 1 600 zł.

41 do 50 km/h – zamiast 1 000 zł, kara wyniesie 2 000 zł.

51 do 60 km/h – zamiast 1 500 zł, kara wyniesie 3 000 zł.

61 do 70 km/h – zamiast 2 000 zł, kara wyniesie 4 000 zł.

71 km/h i więcej – zamiast 2 500 zł, kara wyniesie 5 000 zł.

Warto tu też pamiętać, iż punkty karne będą się kasować dopiero po dwóch latach od zapłaty mandatu, już nie zredukujemy ich liczby poprzez odbycie kursu. Natomiast za popełnienie w ciągu dwóch lat tego samego wykroczenia, oprócz podwójnego mandatu, kierowcy będą mogli stracić prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych.

Źródło: Yanosik.pl

Stock Image from Depositphotos.