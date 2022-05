Kto oferuje najszybszy internet w Polsce? Sprawdzamy ostatni kwartał

Speedtest.pl podsumowuje pierwszy kwartał 2022 r. Po raz pierwszy, średnia prędkość pobierania dla internetu domowego w Polsce przekroczyła wartość 100 Mb/s. Jak wygląda zestawienie firm oferujących dostęp do sieci w Polsce? Sprawdzamy.

W minionym kwartale użytkownicy platformy wykonali w Polsce ponad 11,2 mln pomiarów i sprawdzali, jak na ich urządzeniach sprawdza się nie tylko internet domowy, ale także dostęp do sieci z wykorzystaniem światłowodu oraz telefonii komórkowej.

Ranking internetu domowego

Źródło: Depositphotos

Na pierwszym miejscu zestawienia najszybszego internetu w polskich gospodarstwach domowych było UPC, które w tym okresie wyprzedziło dotychczasowego lidera - firmę INEA. UPC to również firma, której klienci przeprowadzili w ostatnich trzech miesiącach najwięcej testów.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów UPC 194,6 35,1 19 707 tys. INEA 188,8 178,8 11 278 tys. T-Mobile Stacjonarny 179,5 80,1 18 96 tys. Vectra 161,2 35,8 22 538 tys.

Ranking internetu światłowodowego (FTTH)

Pierwsze miejsce w rankingu światłowodowym za pierwszy kwartał 2022 r. zajął Orange. Jak podaje SpeedTest.pl, wyniki czterech firm są bardzo zbliżone do siebie. Największe różnice widać w wysyłaniu, gdzie INEA wyprzedza swoją konkurencję, i to kilkukrotnie, oferując prędkości wysyłania danych na poziomie do 216,4 Mb/s.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 217,8 75,9 11 695 tys. INEA 214,7 216,4 10 208 tys. Netia 213,3 88,8 12 77 tys. T-Mobile Stacjonarny 181,2 81,1 18 95 tys.

Ranking internetu mobilnego

Źródło: Depositphotos

Ranking internetu mobilnego powstał w oparciu o ponad 800 tys. pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G. Od dłuższego czasu niekwestionowanym liderem tego zestawienia jest T-Mobile. Średnia prędkość pobierania dla całej kategorii w analizowanym okresie wyniosła 42,1 Mb/s, wysyłania - 11 Mb/s, a opóźnienia - 32 ms

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 46,5 11,0 31 170 tys. Orange 43,6 11,3 28 194 tys. Play 42,2 11,4 32 248 tys. Plus 36,7 10,0 37 189 tys.

SpeedTest.pl jednocześnie przypomina swoją metodologię przeprowadzania pomiarów i podawania wyników:

Nazwa operatora określana jest na podstawie publicznego adresu IP użytkownika z informacji dostępnych w RIPE lub przekazanych od operatora

Przed wyznaczeniem średnich wartości w publikowanych rankingach i statystykach, agregowane są surowe wyniki dla operatora, użytkownika, lokalizacji i technologii połączenia w ustalonym czasie

Kształtowanie ruchu pomiarowego (prędkość transmisji danych) pomiędzy serwerami pomiarowymi a użytkownikiem aplikacji w ramach platformy pomiarowej SpeedTest.pl musi podlegać tym samym zasadom, co w przypadku pozostałych usług internetowych dla danego użytkownika.

Stock Image from Depositphotos

Źródło: SpeedTest.pl