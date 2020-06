Wprowadzone zmiany pozwolą podczas kontroli pojazdu sprawdzać dane kierowców online w centralnej ewidencji kierowców, tym samym zniesiony zostanie obowiązek posiadania przy sobie fizycznego prawa jazdy, tak jak to już działa w przypadku dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.

Kolejna nowość to brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku, gdy skończy się nam już miejsce na pieczątki z terminem następnego badania technicznego. Zniesiony zostanie obowiązek wykupywania karty pojazdu i nalepki kontrolnej, co znacznie ułatwi proces rejestracji pojazdów, no i przyniesie oszczędności na poziomie prawie 100 zł. Pojazd zarejestrujemy również w miejscu czasowego zamieszkania przez właściwego starostę. Nie będzie też obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych, co da kolejne prawie 100 zł oszczędności.