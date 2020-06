Na dzisiejszej konferencji prasowej, zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji przy pomocy Microsoft Teams, zaprezentowany został nowy moduł w aplikacji mObywatel, czyli mPrawo jazdy oraz licznik punktów karnych.

Aby w ogóle móc korzystać z aplikacji mObywatel i dostępnych w niej modułów, wymagany jest Profil Zaufany, którego posiada już ponad 7 mln obywateli, a z samej aplikacji mObywatel korzysta już 1,3 mln, z czego ponad połowa aktywnie.

Liczba użytkowników aplikacji mObywatel powinna znacząco wzrosnąć po pojawieniu się w niej modułu mPrawo jazdy, który jest chyba najbardziej wyczekiwaną funkcją w tej aplikacji. Mimo zawirowań z panującą pandemią koronawirusa udało się go w końcu wdrożyć, na razie tylko do testów i w wersji na Androida, ale wersja na iOS ma się pojawić jeszcze podczas wakacji.

W zakładce mPojazd pojawi się wierna kopia, niemal 1:1 naszego fizycznego dokumentu prawa jazdy, niemal, bo jedynie zdjęcie może się różnic, gdyż te zaciągane będzie z rejestru dowodów osobistych, co w niektórych przypadkach nie będzie tożsame ze zdjęciem z prawa jazdy. Po za tym wszystkie dane, takie jak imię i nazwisko kierowcy, kategorie uprawnień do prowadzenia pojazdów i ich status, datę wydania dokumentu czy organ wydający, będą zaciągane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Poza modułem mPojazd, w nowej wersji aplikacji mObywatel pojawi się zakładka, w której będziemy mogli sprawdzić liczbę punktów karnych, czyli funkcjonalność, która dostępna była do tej pory tylko na stronach GOV.pl. Będzie w niej można odczytać również zarejestrowane zdarzenie, na podstawie którego przyznano punkty karne wraz podstawą prawną ich naliczenia oraz jego miejsce i datę. Na pytanie o aktualność tych danych, na konferencji padła odpowiedź, że policja wprowadza je do systemu codziennie o 6 rano, a w samej aplikacji mogą pojawić się one z maksymalnie 24-godzinnym opóźnieniem.

mPojazd nie będzie na razie honorowany podczas kontroli policyjnej poza granicami kraju, ale w najbliższym czasie mają się rozpocząć rozmowy i konsultacje w tej sprawie na szczeblu Komisji Europejskiej, mające na celu wprowadzenie możliwości honorowania tego typu aplikacji na terenie całej UE.

Z zapowiedzianych nowości w aplikacji mObywatel, wymienić jeszcze można wprowadzenie biometrii w wersji na smartfony z iOS czy wprowadzenie modułów odpowiedzialnych za karty miejskie czy bilety kolejowe, których działanie będzie przypominało obecny moduł eRecepty.

Po szerokim udostępnieniu mPojazdu użytkownikom aplikacji mObywatel, lista modułów w niej dostępnych poszerzy się aż do 8 pozycji. Aktualnie dostępne są w niej – mTożsamość, mPojazd, właśnie eRecepta, Polak za granicą, mLegitymacja Szkolna i mLegitymacja studencka.

Zanim to jednak nastąpi mPrawo jazdy czekają zamknięte testy, na razie skierowane do wąskiej grupy użytkowników, która będziue systematycznie poszerzana. Na razie nowa wersja mObywatel nie pojawi się w sklepach mobilnych, póki nie zostaną poczynione wymagane zmiany legislacyjne. W najbliższy piątek ma zostać rozpoczęte procedowanie w sejmie ustawy, która będzie znosić między innymi obowiązek posiadania fizycznego prawa jazdy podczas kontroli pojazdów i dopiero po jej uchwaleniu, co ma nastąpić jeszcze w tym roku, mPojazd zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom aplikacji mObywatel.