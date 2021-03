Poza nowymi oznaczeniami na sprzętach znajdziemy też kody QR, po zeskanowaniu których będziemy mogli się zapoznać z kartą danego produktu w bazie EPREL (European Product Database for Energy Labelling). Ponadto pojawią się na etykietach piktogramy z cechami urządzenia oraz nowa skala klas hałasu (od A do D).

Więcej o nowych oznaczeniach przeczytacie w naszym wcześniejszym wpisie na ten temat – RTV i AGD z nowymi etykietami, koniec A+++ oraz na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Założenia prawa do naprawy

Przejdźmy zatem do drugiej nowości, która zaczęła obowiązywać już w tym temacie, a mianowicie tzw. prawa do naprawy.

Sprzęty AGD RTV się psują, najczęściej po upłynięciu terminu gwarancji producenta. Jeśli to relatywnie krótki okres, jest jeszcze szansa na naprawę. Gorzej to wygląda w sytuacji, kiedy sprzęt psuje się po kilku latach, w sklepie nie znajdziemy już części zamiennych, nie mają ich już też zakłady naprawcze, w rezultacie taki sprzęt zasila ogromną już górę elektrośmieci.

Zgodnie z nowymi założeniami w prawie ma się to teraz zmienić, części zamienne do produkowanych sprzętów mają być dostępne dla zakładów naprawczych od 7 do nawet 10 lat, i to po zakończeniu produkcji danego modelu. W przypadku drobnych napraw, podstawowe zamienniki, które możemy sami wymienić, mają być dostępne w sklepach.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK: