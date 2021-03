Koniec A+++, teraz najlepszy sprzęt załapie się do klasy C

Wybierając w najbliższym czasie sprzęt RTV lub AGD możecie się zdziwić, że nagle z półek sklepowych zniknął sprzęt w klasie A i oszczędniejszych A+/++/+++, a najlepsze modele mają raptem oznaczenie C. To wcale nie oznacza, że najoszczędniejsze urządzenia wycofano ze sprzedaży. Wręcz przeciwnie, one nadal są dostępne, ale skala zużycia energii została zaktualizowana, po raz pierwszy od blisko 20 lat. Tym samym od teraz będziemy mieć ponownie skalę literową od A do G, bez oznaczeń z plusem. Z tym, że etykieta jest już gotowa na przyszłość, a klasy A i B zarezerwowane zostały dla jeszcze oszczędniejszych sprzętów, które powstaną w przyszłości. Patrząc na perspektywę ostatniej dekady, nie potrwa to pewnie długo. Zmiany w sklepach powinny zostać wprowadzone w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Nie tylko nowa klasa, nowa jest też metoda pomiaru

Nowe klasy energetyczne to nie tylko przeskalowanie zużycia energii, to całkowita zmiana sposobu pomiaru, który teraz ma być bardziej miarodajny. Znikną informacje o typowym rocznym zużyciu, zamiast tego pojawi się bardziej wiarygodny wskaźnik. Na przykład dla telewizorów będzie to zużycie energii przez 1000h działania. Co więcej na etykiecie wyróżnione zostanie zużycie energii w trybie standardowym, jak i HDR, czyli z wykorzystaniem większej jasności. Z innych ciekawostek, na etykiecie pojawi się też informacja o przekątnej ekranu, a w prawym górnym rogu kod QR, który poprowadzi nas bezpośrednio na stronę produktową danego urządzenia.

W przypadku pralek jest podobnie, zużycie energii podawane jest na 100 cykli prania, co jest bardziej miarodajne. Do tego pojawią się informacje o pojemności pralki, czasie trwania typowego cyklu prania oraz zużyciu wody. Większość sprzętów takich jak pralko-suszarki, lodówki, chłodziarki czy zmywarki będzie też miała informacje o natężeniu generowanego hałasu. Tutaj również będziemy mieli 4 klasy od A do D. To kolejna informacja, która powinna znacznie ułatwić wybór odpowiadającego nam modelu.

Zmiany idą w dobrym kierunku i ułatwiają wybór

Więcej szczegółów na temat wprowadzanych zmian znajdziecie na dedykowanej stronie. Wśród sprzętów, które objęte są nowymi etykietami znajdziemy między innymi telewizory, żarówki/świetlówki, pralki, chłodziarki i telewizory. I nawet jeśli nowe etykiety nie są idealne i wprowadzą sporo zamieszania faktem, że znikną dobrze wszystkim znane oznaczenia A+++, to ich intencja jest bardzo słuszna. Na rynku AGD/RTV czasami bardzo trudno jest porównać nawet bardzo podobne sprzęty. Ustandaryzowana etykieta z konkretnymi danymi, jak zużycie energii na 1000h czy 100 cykli pracy to twarde dane, które trudno będzie zakłamać. W rezultacie konsumentom łatwiej będzie dokonać odpowiedniego wyboru.

źródło: Etykietaenergetyczna.pl