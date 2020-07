Większe różnice są w podziale na wiek internautów, najwięcej wskazań odnoszących się do potrzeby obejrzenia produktu przed zakupem było w grupie wiekowej pomiędzy 25 a 34 lata i powyżej 50 lat. Podobny rozkład jest po stronie przyzwyczajenia do zakupów stacjonarnych. Z kolei, już pojedynczym liderem grupa wiekowa 25-34 lata jest w przypadku wskazań, co do wysokich kosztów dostawy, obaw związanych z bezpieczeństwem płatności online, chęci porozmawiania ze sprzedawcą przed zakupem czy obaw o gwarancję tak zakupionych towarów.