Prawda czy fałsz? Rządzący przestrzegają przed dezinformacją w sieci

Powszechny dostęp do internetu sprawił, że wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Jednak to, co widzimy w sieci, nie zawsze musi być prawdą. Walka z dezinformacją jest trudna, jednak świadomość zagrożeń powinna być najważniejsza. Przypomina o tym Ministerstwo Cyfryzacji w nowej kampanii.

Reklama