Pracujesz w podróży? Twój bagaż nie jest kompletny bez tych gadżetów!

Najlepsze gadżety dla pracujących w podróży

Nic nie zastąpi własnego biurka zoptymalizowanego do naszych potrzeb. Świat kusi jednak podróżami, praca online zyskuje na popularności, a producenci elektroniki użytkowej nie próżnują. Bazując na tym, co polecają podróżnicy na YouTube, forach, Reddicie, czy X, przygotowałem zestawienie praktycznych i czasem zaskakujących akcesoriów, które ułatwiają pracę w ruchu, poza domem lub biurem. Od klasyków po nietypowe nowości – mam nadzieję, że każdy "digital nomad" znajdzie coś dla siebie.

Reklama

Lenovo ThinkVision M14t

Drugi monitor w podróży to zbawienie, jeśli zależy Ci na multitaskingu. Jeszcze do niedawna było to praktycznie niewykonalne, jeśli chodzi o podręczne EDC do pracy zdalnej. Teraz małe kompaktowe monitory zyskują na popularności. Lenovo ThinkVision M14t oferuje 14-calowy ekran dotykowy Full HD i waży tylko 698 g, co czyni go jednym z najlżejszych monitorów w tej klasie. Dzięki jasności 300 nitów i prostemu podłączeniu przez USB-C możesz bez problemu rozszerzyć przestrzeń roboczą podczas pracy w kawiarni, co-worku czy nawet na lotnisku.

DoorJammer DJ3

Czasami zamknięte drzwi to za mało, by poczuć się w 100% bezpiecznie. DoorJammer DJ3 to przenośny zamek, który w kilka sekund zablokuje drzwi w hotelu lub apartamencie wynajętym przez Airbnb. Prosta konstrukcja, niewielka waga (200 g) i skuteczność sprawiły, że cyfrowi nomadzi i freelancerzy na "workation" często wymieniają urządzenie jako "must-have" w podróży.

YubiKey 5C NFC

Bezpieczeństwo w podróży to nie tylko dobrze zabezpieczony bagaż, czy drzwi w hotelu. YubiKey 5C NFC to klucz sprzętowy, który chroni twoje konta przed nieautoryzowanym dostępem. Działa z dwuskładnikowym uwierzytelnianiem (2FA) i współpracuje z popularnymi serwisami jak Google, Microsoft, Dropbox czy nawet menedżery haseł. Obsługuje zarówno USB-C, jak i NFC – więc możesz logować się bez kabli. Waży tyle, co nic, ale potrafi ustrzec przed poważnymi problemami.

Logitech Keys-To-Go 2

Pisanie na ekranie tabletu szybko staje się męczące. Logitech Keys-To-Go to ultracienka (9 mm) i lekka (222 g) klawiatura Bluetooth, która doskonale sprawdza się w podróży. Działa z iOS, macOS, Androidem i Windowsem, a dzięki odporności na zalanie sprawdzi się nawet przy pracy w trudniejszych warunkach, np. na pokładzie samolotu.

Anker 553 USB-C Hub

Nowoczesne laptopy z jednym portem USB-C to już codzienność. Anker 553 USB-C Hub rozwiązuje ten problem, oferując dwa porty USB-A, HDMI, Ethernet i dodatkowy port USB-C z Power Delivery 45W. Urządzenie waży zaledwie 115 g. Użytkownicy chwalą jego niezawodność i kompaktowe wymiary, co czyni go obowiązkowym gadżetem w torbie każdego cyfrowego nomady.

Moft Snap Phone Stand

Minimalistyczny uchwyt na telefon, który po rozłożeniu zmienia się w wygodną podstawkę. Dzięki magnetycznemu mocowaniu (zgodność z MagSafe) możesz oglądać filmy, prowadzić wideokonferencje lub przeglądać arkusze biurowe na dodatkowym ekranie, bez konieczności trzymania telefonu w ręku. Waży zaledwie 30 gramów i dodatkowo pełni funkcję portfela na 3 karty. Idealny kompan podczas pracy na lotnisku, w kawiarni czy w pociągu.

Roost Laptop Stand

Troska o ergonomię pracy nie musi kończyć się w biurze. Roost Laptop Stand to składana podstawka pod laptopa, która unosi ekran na wysokość oczu, pomagając zredukować ból karku i pleców. Pasuje do urządzeń o przekątnej od 13 do 16 cali i waży zaledwie 170 g. Dużym atutem jest jego stabilność oraz fakt, że po złożeniu zmieści się w prawie każdej torbie na laptopa.

Reklama

Rocketbook Core

Papierowe notatki w podróży? Tak, ale w nowoczesnym wydaniu. Rocketbook Core to cyfrowy notatnik ze specjalnymi stronami, które można ścierać i ponownie zapisywać. Notatki łatwo zeskanujesz smartfonem za pomocą specjalnej aplikacji i przeniesiesz do chmury (Google Drive, OneNote itp.).

Bagsmart Electronics Organizer

Organizery Bagsmart rozwiązują odwieczny problem chaosu panującego w kablach. Elastyczne paski, siateczkowe kieszonki i wodoodporność sprawiają, że wszystkie przewody, ładowarki i słuchawki mają tu swoje miejsce. Mnóstwo takich organizerów znajdziemy w dobrych cenach na Amazonie lub Aliexpress, niekoniecznie marki Bagsmart.

Reklama

Nomad ChargeKey

Ile razy zdarzyło Ci się zapomnieć zabrać ze sobą kabla do ładowania? Nomad ChargeKey eliminuje ten problem. To krótki (8 cm) kabel USB-C/Lightning zamknięty w niewielkim breloku. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i niewielkim wymiarom awaryjne ładowanie smartfona będzie zawsze możliwe, gdy przypniesz go do plecaka.