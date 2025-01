Modny gadżet czy osobisty asystent? Wiemy, czego Polacy szukają w smartwatchach

Okazuje się, że dla wielu konsumentów smartwatch to nie tylko gadżet technologiczny, ale również sposób na wyrażenie własnego stylu. Aż 63% Polaków już posiada taki zegarek lub opaskę, a kolejne 21% planuje ich zakup. Design odgrywa kluczową rolę w decyzjach zakupowych, szczególnie wśród kobiet. Panie preferują minimalistyczny, klasyczny styl lub elegancki wygląd, podczas gdy mężczyźni stawiają na sportowy i funkcjonalny charakter urządzenia. Czerń pozostaje najpopularniejszym kolorem, choć kobiety chętniej eksperymentują z innymi barwami.Interesujące różnice widać również w preferencjach dotyczących kształtu tarczy. Mężczyźni częściej wybierają klasyczne, okrągłe tarcze, natomiast kobiety wykazują większą elastyczność, równie chętnie sięgając po modele prostokątne. Warto zauważyć, że najmłodsza grupa wiekowa zdecydowanie preferuje formę prostokątną.

Wielość bodźców powoduje, że młodzi ludzie chcą mieć wszystko w jednym miejscu - to pozwala im na decydowanie co jest ważne, a co mniej, chcą też natychmiastowej gratyfikacji. Lubią otrzymywać powiadomienia, że wykonali jakieś zadanie lub spalili zakładaną liczbę kalorii. Daje im to satysfakcję z dobrze spędzonego czasu lub dobrze zaplanowania dnia. Osoby w wieku 25-34 lata właśnie weszły w dorosłość – zakup smartwatcha jest w większości przypadków ich decyzją i to oni za niego płacą. Wydatek jest znaczący, toteż nic dziwnego, że liczy się to, czy dany sprzęt jest w optymalnej cenie. Im Polka i Polak starszy tym ważniejsza jest trwałość. Ta grupa jest w stanie zapłacić więcej, aby otrzymać coś wyższej jakości. Marka nabiera znaczenia, istotne są funkcje i to jak długo dany sprzęt działa bez konieczności zajmowania się nim. Ważniejsze jest to, aby kupić smartwatcha dobrej jakości niż to, aby zapłacić za niego jak najmniej