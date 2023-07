15-calowy Macbook Air to zupełna nowość na rynku komputerów. Apple od czasu wprowadzenia własnych układów Apple Silicon dosłownie zalewa rynek kolejnymi modelami. Zestaw dostępnych w ich ofercie modeli powoli zaczyna przyprawiać o ból głowy — bo choć o ile w ich sklepie jeszcze jako-tako to wygląda, o tyle kiedy zajrzymy do innych marketów i najnowsze M2 zaczynają mieszać się z M1, do tego dochodzi kwestia rdzeni i wielu rozmaitych konfiguracji, modeli, wielkości, kilku wariantów Macbooków Pro (...) — sprawa zaczyna się komplikować.

Nie zmienia to jednak faktu, że na wieść o ich najnowszym modelu lekkiego Macbooka Air w wariancie 15-calowym wiele osób się szczerze ucieszyło. Wielkościowo: jest czymś, czego w ich ofercie obecnie nie ma. Wydajnościowo: dla wielu jest bardziej niż wystarczający. Wydaje się być tym sprzętem, który idealnie wpisze się w potrzeby mas. I faktycznie. Ciepłe przyjęcie mówi samo za siebie, ale też z tyłu głowy u wielu pojawiło się pytanie: dlaczego tyle kazano nam na taki komputer czekać? Pracownicy Apple odpowiedzieli na nie w rozmowie z Inc.

Pracownicy Apple: dopiero teraz możemy stworzyć większego Macbooka Air

W rozmowie z Laurą Metz (zajmującą się marketingiem komputerów Mac) oraz Thomasem Tanem (zajmującym się marketingiem produktów korporacyjnych) dowiedzieliśmy się, dlaczego tak długo przyszło nam czekać na ten projekt. I z rozmowy wynika, że oferowane przez Intela układy wraz ze starymi konstrukcjami po prostu... w oczach Apple nie do końca krzyczały: to lekki, wydajny, działający długo na baterii komputer Macbook Air. Bo co by nie mówić, przez lata to właśnie MBA były synonimem ultrabooka lekkiego i oferującego wiele godzin pracy na jednym ładowaniu.

Kiedy zaczynaliśmy, chcieliśmy stworzyć 15-calowego MacBooka Air. Ale gdy pomyślimy o tym, jak wyglądały wcześniejsze projekty, to po prostu nie działało. To po prostu nie mówiło nam "Air". Dopiero z Apple Silicon mogliśmy mieć wszystkie odpowiednie komponenty, aby zapewnić większy wyświetlacz wraz z czasem pracy baterii i wydajnością, której użytkownicy oczekiwaliby od MacBooka Air.

Apple doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkim rynkiem są 15-calowe laptopy. I od jakiegoś czasu takowych w swojej ofercie w ogóle nie mieli, a dla użytkowników którym nie zależy na mocy komputera — nie mieli go nigdy. Teraz postanowili się na niego otworzyć, tym samym otwierając nowy rozdział w historii swoich komputerów. Te mają z założenia podbić serca zarówno klientów korporacyjnych, jak i domowych użytkowników.