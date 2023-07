Kłopotliwe zakupy gogli Apple. Bez umówionej wizyty się nie obędzie

Zaprezentowane na tegorocznej odsłonie konferencji WWDC gogle Apple Vision Pro w sprzedaży pojawią się dopiero na początku przyszłego roku i to wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Nie przeszkadza to jednak w budowaniu zainteresowania nowym sprzętem, które ma zrewolucjonizować - zdaniem przedstawicieli Apple - postrzeganie świata, który nas otacza. Przeniesienie się do innej rzeczywistości na papierze i materiałach wideo może i wygląda imponująco, jednak dopiero finalny produkt i reakcje jego użytkowników powiedzą, czy był to strzał w dziesiątkę. Jak się jednak okazuje, już sam zakup gogli może okazać się sporym wyzwaniem.

Jak informuje serwis Bloomberg, Apple już teraz planuje i przygotowuje się na wielką operację związaną z przygotowaniem swoich sklepów na sprzedaż gogli Vision Pro - a nie będzie to takie łatwe, jak w przypadku zakupy smartfona iPhone, komputera Mac, czy zegarków Apple Watch (choć i tu trzeba było sporo przygotowań). Z informacji Marka Gurmana wynika, że w Apple Store organizowane będą specjalne strefy z miejscami do siedzenia, zestawami demonstracyjnymi i narzędziami, które pomogą dopasować gogle do danego użytkownika (wymienne paski mocujące i dodatkowe akcesoria). Gurman zwraca uwagę, że Vision Pro będą dostępne w każdej lokalizacji Apple Store w USA, ale początkowo tylko w najważniejszych "flagowych" lokalizacjach takich jak Nowy Jork i Los Angeles. Co ciekawe, by kupić gogle na miejscu potrzebna będzie rezerwacja terminu, dzięki czemu kupujący będą mogli spokojnie wybrać to, co będzie dla nich najbardziej dopasowane.

Apple Vision Pro. Zakup gogli nie będzie taki łatwy

Takiego problemu nie będą mieli ci, którzy zdecydują się na zakup Vision Pro online. Apple ma pracować nad specjalną aplikacją pozwalającą zmierzyć wszystkie parametry głowy i dopasować gogle tak, by pasowały jak najlepiej. W ten sposób będzie też można zamówić specjalne wkładki ze szkłami korekcyjnymi, które pomogą w wygodnym użytkowaniu urządzenia osobom z wadami wzroku.

Pozostaje pytanie - co z dostępnością Apple Vision Pro poza Stanami Zjednoczonymi. Firma chciałaby, by pierwsza generacja gogli trafiała do sprzedaży w kolejnych krajach sukcesywnie już w przyszłym roku. W pierwszej kolejności, zdaniem Bloomberga, ma być to Kanada i Wielka Brytania - później mają pojawić się w innych krajach. A co z Polską, w której nie mamy żadnych oficjalnych sklepów Apple i wszystkie salony sprzedaży produktów tej firmy są "zaledwie" Premium Partnerami? Przekonamy się najwcześniej za rok.