Czasy pracy zdalnej powoli dobiegają końca. Niektóre firmy pozwolą swoim pracownikom zostać w domu, część oferuje pracę hybrydową, a inne chcą, by wszyscy wrócili do biur. W tej ostatniej grupie znalazło się Apple. I to nie spodobało się wielu.

Część pracowników Apple wystosowała list otwarty do szefostwa, w którym zarzucają im hipokryzję. A wszystko przez obowiązek powrotu do biur, które Apple ogłosiło kilkanaście tygodni temu. I choć firma zaoferowała możliwość pracy z domu przez 2 dni w tygodniu, dla wielu okazało się to niewystarczające. Tym bardziej, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy Apple miało kreować się na producenta sprzętów idealnie nadających się do pracy zdalnej lub hybrydowej. Pracownicy pytają, dlaczego zasady te nie obowiązują także ich.

Wszystkim naszym klientom mówimy, jak doskonałe są nasze produkty do pracy zdalnej, a sami nie potrafimy ich używać do pracy zdalnej? Jak możemy oczekiwać od naszych klientów, że potraktują to poważnie? Jak możemy zrozumieć problemy związane z pracą zdalną i wprowadzać ich rozwiązania, jeżeli nie możemy ich testować w prawdziwych warunkach?

- można przeczytać w fragmencie opublikowanego wczoraj listu kierowanego do zespołu zarządzającego. Oliwy do ognia dolewał też udostępniony w marcu krótki film, w którym powracający do biur pracownicy pewnej korporacji decydują się porzucić swoją dotychczasową pracę i założyć swoją własną działalność - na własnych warunkach i z wykorzystaniem urządzeń Apple, które sprawdzą się także w pracy zdalnej.

Co ciekawe, w swoim liście pracownicy Apple przytaczają słowa Steve'a Jobsa, który miał mówić:

Nie ma sensu zatrudniać mądrych ludzi, a potem mówić im, co mają robić. Zatrudniamy mądrych ludzi, aby mówili nam, co my mamy robić.

Źródło: 9to5Mac

Jak na list zareaguje Apple? Czas pokaże. Nie da się jednak ukryć, że pracownicy powoli wracają do swoich biur - w szczególności do kalifornijskiej siedziby Apple Park w Cupertino. 9to5Mac udostępniło kilka zdjęć uchwyconych z drona, które pokazują, że do kompleksu powoli wraca życie. Widać więc, że choć część pracowników sprzeciwia się powrotowi do biur, część zrobiła to na prośbę Apple.