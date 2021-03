Największą reprezentację wśród kobiet pracujących w IT stanowiły programistki – 34%, specjalizujące się w obszarach Backend, Frontend, Fullstack i DevOps, mniej było testerek – 16%, piastujących stanowisko Project Manager – 8,4% oraz specjalistek UX/UI – 8%.

Najpopularniejsze technologie i frameworki

Java i JavaScript to najczęściej wymieniane specjalizacje wśród kobiet pracujących w IT, łącznie 27% wskazań, na dalszych miejscach znalazły się języki Python oraz SQL po 11%.

Jak zaczynały swoją przygodę z IT? Studia informatyczne lub pokrewne ukończyło 28% kobiet, a 22% deklarowało, iż są samoukami, do tego 12% wzięło udział w specjalistycznych kursach, a 19% podjęło pracę w IT po studiach nie związanych z informatyką, co daje łącznie 53% kobiet pracujących w IT, które nie ukończyły studiów informatycznych. Zeszłoroczne badanie wskazywało na 42% takich kobiet.

Aleksandra Bis Founderka DareIT:

Jak wiemy na podstawie własnego doświadczenia i historii naszej społeczności Dare IT – do branży IT można trafić z wielu ścieżek. Wśród kobiet odnoszących sukcesy w tym sektorze znajdziemy te, które skończyły studia informatyczne, jak i te, które studiowały archeologię, iberystykę, orientalistykę, architekturę, medycynę, prawo, resocjalizację – wachlarz kierunków studiów jest naprawdę szeroki! Branża IT mieści tak wiele specjalizacji, że nieustannie można poszerzać zakres kompetencji, wchodząc w nowe dziedziny IT lub zwiększając zakres kompetencji w naszym bazowym obszarze działania.

Zarobki kobiet w IT względem ich poziomu doświadczenia

Poczynając od juniorek, te zarabiają w przedziale od 3 do 4 tys. zł netto, a ich oczekiwane wynagrodzenie mieści się w widełkach 5 do 6 tys. zł. Z kolei kobiety na poziomie mid/regular mają dwa razy większe oczekiwania finansowe niż obecne wynagrodzenie w przedziale od 5 do 6 tys. zł.

Najbardziej zadowolone z zarobków w branży IT są seniorki z deklarowanym wynagrodzeniem na poziomie od 10 do 15 tys. Tyle samo zarabiają ekspertki, choć oczekiwałyby zarobków większych niż 20 tys. zł.

Umowa o pracę czy kontrakt B2B?

Kobiety pracujące w IT najczęściej zatrudnione są na umówie o pracę – 70%, a na kontrakcie B2B – 20%, to mniej więcej pokrywa się z preferowaną przez nich formą zatrudnienia.