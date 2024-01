Poznaj nowe możliwości. O europejskich szkoleniach i konferencjach technologicznych

Międzynarodowe szkolenia i konferencje otwierają nowe możliwości w świecie, gdzie liczy się szybki dostęp do najnowszych trendów i innowacji. To także bezcenna okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także do międzynarodowego networkingu i budowania biznesowych relacji, które mogą okazać się kluczem do osiągnięcia sukcesu na skalę globalną. Jak wykorzystać potencjał tych wydarzeń i jak optymalnie zorganizować wyjazd na taką konferencję, by nie wydać zbyt dużo euro? O tym w tym artykule.

Dlaczego warto brać udział w międzynarodowych szkoleniach i konferencjach?

Udział w międzynarodowych szkoleniach i konferencjach to przede wszystkim szersza perspektywa i różnorodność. Spotkania z ekspertami z różnych części świata pozwala zyskać nowe spojrzenie na różne kwestie i zrozumieć inne podejście do problemu czy wyzwań, z którymi zmierzysz się w swojej branży. Kontakt z różnorodnymi środowiskami i sposobami myślenia może być inspirujący i pobudzać kreatywność oraz innowacyjne myślenie. Biorąc udział w międzynarodowych szkoleniach zyskujesz jeszcze jedno – dostęp do światowych trendów i innowacji, co jest szczególnie istotnie w dziedzinach, gdzie rozwój technologiczny jest dynamiczny i ma olbrzymie znaczenie. To daje lepsze przygotowanie adaptacyjne do zmian na rynku.

Ponadto relacje i międzynarodowe kontakty to znacznie większe możliwości potencjalnych partnerstw biznesowych, wspólnych projektów i wymiany doświadczeń na skalę globalną. W takiej synergii nie ma przegranych. Międzynarodowe współprace to kooperacje win-win, w których wygrywa każdy. Będąc uczestnikiem takich wydarzeń, zwiększasz też świadomość twojej marki i widoczność firmy na międzynarodowym rynku. A to jest bezcenna inwestycja.

Gdzie warto się pojawić?

W Europie odbywa się wiele znaczących wydarzeń technologicznych, które przyciągają uwagę liderów branży, innowatorów oraz pasjonatów nowych technologii. Które z nich stanowią najbardziej wartościowe miejsce dla wymiany wiedzy, prezentacji najnowszych trendów oraz nawiązywania kluczowych partnerstw?

Web Summit w Lizbonie

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń technologicznych na świecie, gromadzące liderów branży, innowatorów, startupy i inwestorów. Co wyróżnia tę konferencję? Ogromny zasięg, inspirujące prezentacje, możliwość nawiązania cennych kontaktów oraz uczestnictwo w dyskusjach na temat najnowszych trendów technologicznych. Wartością dodaną dla uczestników są liczne warsztaty, panele dyskusyjne i możliwość zdobycia wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w dziedzinie technologii.

Web Summit zwykle odbywa się w listopadzie. Kupując bilet, trzeba liczyć się z kosztem rzędu niemal tysiąca euro. Jednak im wcześniej zdecydujemy się na udział w tym wydarzeniu, tym zapłacimy mniej. Przedsprzedaż biletów rusza już ponad rok wcześniej – wówczas można skorzystać z promocji: 2 bilety w cenie jednego.

Konferencja przyciąga tysiące uczestników, co sprawia, że jest niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń oraz owocnego networkingu.

Viva Technology w Paryżu

To kilkudniowa konferencja poświęcona innowacjom i technologii, będąca okazją do interakcji z najnowszymi technologiami, uczestnictwa w inspirujących prezentacjach oraz nawiązywania kluczowych relacji biznesowych. Konferencja wyróżnia się dynamicznym środowiskiem innowacyjnym, gdzie można być na bieżąco z najnowszymi trendami.

Organizowana zazwyczaj w maju lub czerwcu, Viva Technology przyciąga tysiące uczestników i oferuje bogaty program, w tym prelekcje, warsztaty oraz przestrzeń do networkingu. W 2023 roku swoje prelekcje mieli m.in. Emmanuel Macron, Elon Musk czy Mark Benioff.

Koszt biletu w 2024 roku to 620 EUR, ale możliwość zetknięcia się z czołowymi postaciami branży sprawia, że inwestycja ta jest często uznawana za opłacalną.

Mobile World Congress w Barcelonie

Jest to jedno z największych na świecie wydarzeń poświęconych mobilności, podczas którego prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie telekomunikacji i technologii mobilnych.

Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie wyróżniają liczne prezentacje najnowszych osiągnięć w dziedzinie telekomunikacji, urządzeń mobilnych i technologii z naciskiem na 5G, sztuczną inteligencję oraz internet rzeczy. Uczestnictwo w MWC to szansa na eksplorację najnowszych trendów, testowanie nowości technologicznych oraz nawiązywanie strategicznych partnerstw biznesowych.

Konferencja zazwyczaj odbywa się w pierwszym kwartale roku, a koszty uczestnictwa zależą od rodzaju biletu i dostępu, ale trzeba liczyć się z kosztem od ok. 900 euro do nawet niemal 5000 euro, jeśli chcemy otrzymać bilet VIP razem z zakwaterowaniem i mieć możliwość spotkania z prelegentami.

MWC przyciąga setki tysięcy uczestników, co czyni ją jednym z największych i najważniejszych wydarzeń w branży technologii mobilnych na świecie.

Jak zorganizować wyjazd na konferencję w Europie, by zaoszczędzić trochę euro?

Im wcześniej tym taniej

Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że im wcześniej zdecydujesz się na zakup biletów, zarówno na samo wydarzenie, jak i na lot czy rezerwację noclegów, tym masz większą szansę na niższe ceny. Wiąże się to też z pewnym ryzykiem i koniecznością zaplanowania wyjazdu z dużym wyprzedzeniem, ale różnice w cenach biletów są naprawdę znaczące. Warto więc podjąć decyzję zdecydowanie wcześniej.

Razem raźniej i taniej

Dobrym sposobem na obniżenie kosztów udziału w międzynarodowej konferencji jest organizacja wyjazdu z innymi uczestnikami. Zakup biletu grupowego, rezerwacja kilkuosobowego pokoju lub wynajem auta dla kilku osób to realne korzyści dla Twojego portfela. Będziecie też mogli wymienić od razu doświadczenia po prelekcjach i wspólnie uczestniczyć w warsztatach.

Przygotuj euro na wyjazd

Wyjeżdżając na zagraniczne szkolenia czy konferencje, musisz być uzbrojony w obcą walutę. Wymiana euro w dzisiejszym świecie jest wyjątkowo prosta, nie wszędzie jednak jest tak samo opłacalna. Kurs euro może różnić się w zależności od tego, gdzie dokonujesz wymiany. Warto się rozejrzeć i porównać oferty nie tylko kantorów bankowych, ale też serwisów, jak np. Walutomat. Na stronie https://www.walutomat.pl/kursy-walut/eur-pln/ możesz porównać standardowe oferty banków i sprawdzić, jak na ich tle wypada ten serwis.

Warto dodać, że Walutomat to społecznościowa platforma wymiany walut, co oznacza, że transakcje realizowane są pomiędzy użytkownikami serwisu, którzy sami ustalają kursy walut po jakich chcą je wymienić. Wygodna aplikacja, alerty walutowe i możliwość uzyskania zniżek na bezprowizyjną wymianę walut to tylko kilka zalet serwisu.

Wpis powstał przy współpracy z Walutomat