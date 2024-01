Darmowa dostawa, niskie ceny i promocje? Taki sklep tylko w tej aplikacji

Dzisiejsze zakupy, szczególnie te okołoświąteczne wyglądają zupełnie inaczej niż jeszcze kilka – kilkanaście lat temu. Dzięki technologii dziś możemy zrobić wszystko nie ruszając się z domu, a wygoda takiego sposobu kupowania idzie w parze z dodatkowymi bonusami, jak chociażby możliwość porównania ceny czy łatwe dobranie sobie dodatkowych elementów. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie większość zakupów przeniosła się nie tylko do sieci, ale – na nasze telefony komórkowe.

Te bowiem mamy zawsze przy sobie, więc naturalnie, że najważniejsze internetowe sklepy dziś są odwiedzane w dużej mierze przez aplikacje. Polska, jako kraj szczególnie lubiący e-commerce może pochwalić się dużym wyborem, jeżeli chodzi o możliwości kupowania online. Teraz jednak na rynek wchodzi nowy gracz, którego aplikację z pewnością będziecie chcieli mieć na swoim telefonie. W Polsce sklep Samsung.pl będzie teraz dostępny w formie aplikacji mobilnej. Co przynosi i dlaczego warto ją zainstalować

Samsung Shop – co daje nam korzystanie ze Sklepu Samsung w wersji na smartfon?

Jak wiemy, produkty marki Samsung możemy kupić w wielu elektromarketach. Dlaczego więc warto rozważyć zainstalowanie aplikacji samego producenta? Cóż, przede wszystkim, Sklep Samsung to pełen asortyment produktów tej firmy zgromadzony w jednym miejscu. Od smartfonów i akcesoriów do nich, w postaci słuchawek, lokalizatorów, etui czy smartwatchy, przez telewizory, po sprzęt AGD. Jeżeli więc chcemy stworzyć w naszym domu ekosystem oparty o Smart Things, Samsung Shop jest zdecydowanie miejscem, do którego powinniśmy się udać. Dodatkowo, niektóre warianty urządzeń (np. specjalne kolory w przypadku Galaxy Z Flip) dostępne są tylko w sklepie internetowym producenta.

Samsung Galaxy S21 FE

Co więcej, przy zakupach w Samsung Shop mamy opcję darmowej dostawy na całe portfolio. Cena, która widnieje przy produkcie jest więc ceną finalną, jaką za niego zapłacimy, a przecież wiadomo, w jak wielu przypadkach dostawa stanowi znaczną część ceny, którą finalnie płacimy za daną rzecz. Drugą kwestią jest tutaj darmowy zwrot w przypadku zakupu urządzeń mobilnych.

Samsung ma bowiem świadomość, że zakupy przez internet wiążą się z brakiem możliwości fizycznego dotknięcia danego urządzenia, a to, czy telefon dobrze leży w dłoni, czy ma odpowiednie wymiary i czy nie jest dla nas np. zbyt ciężki, pełni czasem kluczową rolę w podejmowaniu finalnej decyzji o zakupie. Dlatego też w przypadku telefonów kupując w Sklepie Samsung mamy możliwość darmowego zwrotu produktu, jeżeli ten nie przypadnie nam do gustu.

Sklep Samsung to także duża wygoda, jeżeli chodzi o finansowanie naszych zakupów. Możemy tu oczywiście od razu zapłacić pełną kwotę za zakupiony produkt, ale jeżeli chcemy i jeżeli tak będzie nam wygodniej, możemy rozłożyć naszą płatność na raty. Samsung Shop oferuje obecnie aż do 20 rat 0 procent, dzięki czemu nawet spore zakupy nie będą tak dużym, jednorazowym obciążeniem dla naszego budżetu.

Finalnie, jeżeli tylko chcemy zbudować w naszym domu ekosystem produktowy Samsung (a wiadomo, że firma w swojej ofercie ma wiele różnych kategorii produktowych, które współpracują ze sobą m.in. dzięki Samsung Smart Things) to zdecydowanie warto wybrać Sklep Samsung ze względu na program lojalnościowy Samsung Rewards. Każde zakupy w aplikacji premiowane są zwrotem części wartości zamówienia w punktach Samsung Rewards do wykorzystania jako zniżki na kolejne zakupy.

Samsung Shop – świetne promocje, które musisz sprawdzić

Wiadomo, że Święta i Nowy Rok to czas dawania sobie prezentów, dlatego też oficjalny Sklep Producenta przygotował specjalne promocje dla osób, które zainstalują aplikację i zarejestrują się w niej. Dzięki nim sprzęty tej koreańskiej firmy będzie można kupić w obniżonych cenach.

Prawie całe portfolio produktów jest objęte promocją na pierwsze zakupy w aplikacji mobilnej Samsung Shop. Aby wziąć w niej udział, trzeba się zalogować a następnie przy zakupach w terminie do 31 stycznie 2024 roku wpisać kod rabatowy APP5, który da nam 5 procent zniżki na cały asortyment. Celowo jednak mowa tu o „prawie” całym asortymencie, ponieważ część produktów objęta jest jeszcze większymi zniżkami.

Mowa tu przede wszystkim o mającym niedawno swój debiut na naszym rynku Samsung Galaxy S23 FE. Seria FE jest bardzo dobrze znana polskim użytkownikom, a modele Galaxy S20 FE czy Galaxy S21 FE cieszą się u nas dużą popularnością. Galaxy S23 FE to połączenie świetnego ekranu Dynamic AMOLED, wydajnego procesora i zestawu trzech świetnych aparatów, a to wszystko w bardzo przystępnej, jak zawsze dla serii, cenie. Jeżeli do końca tego roku zdecydujemy się kupić ten smartfon przez aplikację Samsung Shop, będziemy mogli wykorzystać kod APP10, dający nam aż 10 proc. zniżki, co przy cenie 3199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni), jest już całkiem pokaźną sumką. Oprócz tego ten model objęty jest też dodatkową promocją, w ramach której od Samsung otrzymujemy zwrot 300 zł na kartę Visa, jeżeli tylko kupimy i uruchomimy telefon w określonym czasie. Szczegóły i wyłączenia akcji znajdziemy na witrynie Samsung.pl.

Drugim produktem, o którym mowa, jest aktualnie flagowy składany smartfon marki, a więc – Galaxy Galaxy Z Fold5 w ekskluzywnych dla Samsung Shop wersjach kolorystycznych. Modelu Z Fold5 zdecydowanie nie trzeba nikomu przedstawiać, ponieważ jest to jeden z najlepszych składanych smartfonów na rynku, który łączy w sobie wysokiej jakości wykonanie ze świetnymi komponentami i oprogramowaniem, które pozwala w pełni wykorzystać potencjał posiadania w kieszeni składanego tabletu. W tym wypadku także promocja trwa do zakończenia roku i z kodem APP10 będziemy mogli kupić Samsung Galaxy Z Fold5 rabatem 10 proc.

Dodatkowo, użytkownicy aplikacji mobilnej mają dla siebie wyjątkową promocję na nowy lokalizator marki. Mowa tu oczywiście o SmartTag 2. Jeżeli zdecydujemy się na zakup tego produktu, drugi taki sam możemy nabyć za połowę ceny. Jest to bardzo przydatna promocja, ponieważ wiadomo, że mamy kilka rzeczy, których lokalizację chcemy znać, więc posiadanie kilku trackerów jest bardzo wygodne. W tym wypadku promocja trwa do 31 grudnia bądź do wyczerpania puli zestawów.

Warto więc przed końcem roku zainstalować na swoim smartfonie Sklep Samsung i samemu zobaczyć, co tez producent dla nas przygotował.