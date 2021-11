30% Polaków nie przeczytało ani nie wysłuchało w ostatnim roku żadnej książki

CBOS w swoim badaniu, przeprowadzonym w sierpniu chciał sprawdzić czy na poziom czytelnictwa wśród Polaków wpływa czas urlopów i wyjazdów wakacyjnych, więc te cząstkowe dane będą nieco zaburzone, ale w drugiej części badania możemy zapoznać się już z szerszym i długoterminowym spojrzeniem na tę kwestię.

Na początek i przede wszystkim - Polacy lubią czytać książki i to w większości. Aktualnie 62% Polaków deklaruje, że lubi je czytać, ten poziom utrzymuje się przez ostatnie kilkanaście lat. Największy odsetek stanowią tu kobiety, wśród których mamy 72% lubiących czytać, 50% po stronie mężczyzn.

Jeśli spojrzeć po miejscu zamieszkania badanych, mieszkańcy wsi niemal po równo deklarują zamiłowanie do czytania - 50% przy 49% nie lubiących czytać. Z kolei w miastach mamy 68% lubiących czytać, a w największych aż 78%. Podobnie jest z wykształceniem, osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym w 61% nie lubią czytać książek, tych lubiących jest tylko 37%, ale już wśród osób z wykształceniem średnim jest ich 78%, a z wyższym aż 86%.

Zdecydowana większość Polaków nadal preferuje papierowe wersje książek, które wybiera aż 65% z nas. Natomiast po e-booki sięga zaledwie 7%, a audiobooki tylko 3%.

Podsumowując, dla własnej przyjemności i przy zaznaczeniu, że nie z uwagi na szkołę czy obowiązki zawodowe w miesiącu poprzedzającym badanie 38% respondentów deklaruje, iż znalazło czas na lekturę wybranej książki.

61% przyznaje, że nie przeczytało żadnej książki, 15% przeczytało jedną, 10% dwie, 5% trzy, 6% cztery lub więcej, a 3% zaczęło czytać.

Jednak jak wspominałem, badanie przeprowadzono w sierpniu i okazuje się, że aż 30% badanych deklarowało, iż mniej czyta podczas urlopów czy wyjazdów wakacyjnych, więc ten obraz czytelnictwa może być nieco zaburzony.

Dlatego kolejne pytania poszerzają nieco aspekt czytelnictwa w Polsce i możemy dowiedzieć się, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy "tylko" 30% Polaków nie przeczytało ani jednej książki. Mamy więc 70% osób, które przeczytało przynajmniej jedną książkę, a według ostatniego raportu Biblioteki Narodowej jest to zaledwie 42%, więc mamy tu sporą rozbieżność.

Okazuje się też, że Polacy również chętnie promują czytelnictwo w swoim kręgu znajomym, gdyż niemal połowa w ostatnim roku przynajmniej raz podarowała komuś w prezencie e-booka lub audiobooka

Jeśli chodzi o wskazywane źródła otrzymywania książek, warto zwrócić uwagę na znaczący spadek wypożyczeń książek z bibliotek - w 2007 roku co czwarty badany często z nich korzystał, w tym roku jest to już tylko 16%. Najczęściej sięgamy po książki w domowego księgozbioru - 30% badanych, 20% często kupuje nowe, a 14% pożycza od znajomych.

Jak wiadomo, nie bez znaczenia na poziom czytelnictwa ma jak najwcześniejszy kontakt z książkami w wieku dziecięcym. Zerknijmy więc na koniec na to jak chętnie czytamy na głos dzieciom książki.

16% badanych nigdy nie czyta na głos książek swoim dzieciom, co piąty badany robi to często, kolejne 16% przyznaje, iż robi to rzadko.

Oczywiście ma to swoje odbicie w dzieciństwie badanych, spośród których 36% przyznaje, iż rodzice nie czytali im na głos książek w ogóle, 26% doświadczało tej przyjemności rzadko, a często 32%.

Źródło: CBOS.

Stock Image from Depositphotos.