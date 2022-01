Pożądane zawody w branży IT

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Zarówno mniejsze firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, coraz częściej decydują się na wprowadzenie kluczowych danych do chmury obliczeniowej, aby zagwarantować sobie łatwy dostęp do najważniejszych informacji i ułatwić ich bieżącą aktualizację. Wiąże się to z pewnym niebezpieczeństwem, że wiadomości zostaną odczytane przez osoby trzecie. Na szczęście dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań z zakresu IT można skutecznie ochronić dane przed atakami hakerów. W tym zadaniu pomaga specjalista ds. bezpieczeństwa IT, który wprowadza efektywne formy zabezpieczeń. Osoby pracujące w tym zawodzie mogą znaleźć zatrudnienie niemal w każdej firmie, w której dane, na przykład dotyczące klientów, są przenoszone do wirtualnej przestrzeni. Zadaniem specjalisty ds. bezpieczeństwa IT jest monitorowanie zagrożeń z sieci i natychmiastowe wprowadzanie odpowiednich rozwiązań, aby im zapobiec. Ponadto taka osoba może pracować w większym zespole typu Security Operations Center.

Specjalista ds. aplikacji biznesowych

Innym zawodem, na który wciąż wzrasta popyt, jest specjalista ds. aplikacji biznesowych. Ta sytuacja wiąże się z większą dostępnością nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Obecnie nawet początkujące firmy mogą sobie pozwolić na inwestycje w dedykowane aplikacje biznesowe, nawiązując współpracę ze specjalistami odpowiedzialnymi za ich zaprojektowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. W tym zakresie praca IT jest dostępna między innymi dla programistów, testerów aplikacji, menedżerów projektów oraz analityków danych.

Specjalista ds. IoT

Od jakiegoś czasu rośnie także zapotrzebowanie na osoby zajmujące się wdrażaniem rozwiązań z zakresu IoT (internet of things). Właściciele mniejszych i większych biznesów coraz chętniej inwestują w tworzenie firmowych sieci, aby usprawnić pracę poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w danej firmie. W rezultacie wzrasta popyt na specjalistów od wdrażania rozwiązań nakierowanych na przykład na ochronę całego ekosystemu IT. Wśród szczególnie poszukiwanych profesjonalistów warto wspomnieć o specjalistach ds. uprawnień oraz ryzyka i zgodności IT.

Poza wymienionymi zawodami nie można także zapominać o popycie na specjalistów od wdrażania rozwiązań mobilnych czy zapotrzebowaniu na deweloperów blockchain, którzy obecnie nie zajmują się wyłącznie kryptowalutami. W praktyce, osoby wiążące swoją przyszłość z branżą IT z łatwością mogą znaleźć dla siebie odpowiednią ścieżkę kariery zawodowej, kierując się wypracowanymi umiejętnościami i dotychczasowym doświadczeniem. Warto wykorzystać potencjał tej gałęzi rynku i zdecydować się na profesję, która zagwarantuje satysfakcjonujące zarobki.

Data scientist



W Internecie regularnie pojawiają się ogłoszenia dedykowane specjalistom data science, a najczęściej są one udostępniane przez firmy działające w największych polskich aglomeracjach. Rosnące zapotrzebowanie na usługi data scientist wiąże się z ich biznesowym potencjałem. Coraz więcej firm ma świadomość tego, że dzięki wsparciu specjalistów zajmujących się analizowaniem danych można znacznie poprawić wyniki sprzedaży. W rzeczywistości bowiem data scientist to nie tylko profesjonalista z obszaru nowoczesnych technologii, ale również osoba świetnie zorientowana w zagadnieniach biznesowych. Firmy chętniej wykazują gotowość na zmiany, aby lepiej zoptymalizować swoje działania, korzystając z pomocy specjalistów od analizy danych. Zatrudnienie data scientist to w praktyce inwestycja w dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Jeśli wspomniane wyżej zawody Cię zainteresowały to koniecznie odwiedź zasoby the:protocol – nowej platformy z ofertami pracy dla specjalistów z branży technologicznej. Pod linkiem przygotowaliśmy zbiór ofert dotyczących właśnie profesji, o których mowa w artykule.