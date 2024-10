Powstaje film o największej aferze futbolowej. Za sterami ceniony scenarzysta

Polska Esktraklasa wciąż bywa obiektem drwin, ale pomimo stosunkowo niskiego poziomu mamy powody do dumy. Wczoraj zarówno Legia Warszawa jak i Jagiellonia Białystok odnotowały zwycięstwo w Lidze Konferencji, czym przybliżyły krajowe rozgrywki do TOP15 rankingu UEFA. Zaledwie dwie dekady temu nie mówiło się jednak o sukcesach polskiej piłki, a o gigantycznej aferze korupcyjnej, którą dziś kojarzymy głównie z osobą Ryszarda Forbricha – słynnego fryzjera. To właśnie on stanie się antybohaterem filmu, który ukaże się w 2026 roku.

Twórca „Białej odwagi” pracuje przy ekranizacji historii Fryzjera

Ryszard Forbrich to były fryzjer więzienny, który dzięki licznym kontaktom odniósł wiele szemranych sukcesów jako działacz sportowy. Jego nazwisko kojarzone jest jednak z największą w historii polskiego futbolu aferą korupcyjną. Forbrich miał stać za ustawianiem i kupowaniem meczów w I, II i III lidze, dzięki czemu stał się na początku lat 2000 niechlubnym baronem tego sportu.

W kwietniu 2009 roku został postawiony przed wrocławskim sądem i skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Fryzjer próbował bezskutecznie odwoływać się od wyroku, ale z czasem jego sytuacja tylko się pogorszyła, bo na światło dzienne wyszły kolejne zarzuty – od końca 2019 roku odbywa karę 4,5 roku pozbawienia wolności. Sprawa stała się medialna głównie dzięki tzw. liście Fryzjera, czyli rozpisce sędziów i kontaktów Ryszarda Forbricha, opublikowanej przez Przegląd Sportowy w 2006 roku.

Historia Fryzjera i jego przestępczej działalności zostanie zekranizowana przez Yamato Productions. Firma już rozpoczęła pracę i planuje premierę na 2026 rok. Za sterami produkcji stanie Łukasz M. Maciejewski, odpowiedzialny za scenariusz do takich filmów jak „Król” czy tegoroczna „Biała odwaga”.

