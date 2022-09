Powrót do szkoły z NVIDIA. Jakie laptopy z kartami graficznymi warto kupić?

Wybór laptopa w dzisiejszych czasach to nie jest łatwa sprawa. Modeli na rynku są setki - różnią się nie tylko specyfikacją, ale także i ceną. Początek roku akademickiego to czas, w którym wielu decyduje się na zakup nowego sprzętu. Wiadomo, że najczęściej z myślą, by posłużył on latami. Ale komputer-komputerowi nierówny, tak samo zresztą jak potrzeby użytkowników. W erze w której komputery nie mają już takiego znaczenia przy komunikacji czy dostępie do treści, bo w dużej mierze zastąpiły je smartfony, najczęściej mają służyć one szeroko pojętej pracy, nauce oraz... rozrywce.

Dlaczego warto postawić na laptopy z kartami NVIDIA?

NVIDIA od lat oferuje cieszące się największą popularnością karty graficzne - i nie bez powodu jest ulubieńcem publiczności. Dziesiątki lat doświadczenia i dopieszczania produktów, a także tworzenia autorskich technologii i oprogramowania które czynią te sprzęty jeszcze lepszymi, to coś, obok czego nie można przejść obojętnie. Twórcy gier i oprogramowania chętnie z nich korzystają. To dzięki NVIDIA DLSS (czyli Deep Learning Super Sampling), generowanie klatek przy renderingu jest jeszcze szybsze oferując lepszą jakość bez szkody dla wydajności. Karty wykorzystując rdzenie Tensor, które wspomagają obliczenia AI i pozwalają na generowanie bardziej szczegółowego obrazu.

Wszyscy miłośnicy gier wideo wiedzą, że czas reakcji nierzadko jest kluczem do zwycięstwa. Owszem — matryce z odświeżaniem 144 Hz są ważne, ale wespół z technologią NVIDIA Reflex można liczyć na jeszcze niższe opóźnienia i większą responsywność. Natomiast w dobie streamingu NVIDIA Broadcast pozwoli zadbać o jakość transmisji, rozmów głosowych i wideo — sztuczna inteligencja dba o usuwanie szumu i echa, pozwala ustawić wirtualne tło, a nawet — mimo że kamera pozostaje w bezruchu — śledzić osobę siedzącą przed komputerem, by ta zawsze była w centrum kadru.

Do tego warto też wspomnieć o NVIDIA Studio, dzięki któremu topowe oprogramowanie z zakresu edycji wideo, renderingu i tworzenia grafiki 2D i 3D, fotografii czy wizualizacji architektonicznej działa sprawniej niż kiedykolwiek. Wszystko to dzięki perfekcyjnej optymalizacji i dedykowanym sterownikom.

Wybór laptopów do 4 tys. złotych

Kiedy mowa o komputerach do czegoś więcej niż rzeczy które z powodzeniem zastępują kieszonkowe urządzenia, nie może w nim zabraknąć dedykowanej karty graficznej. Te, naturalnie, są już droższe - ale wszyscy oczekujący wysokiej wydajności muszą się z tym liczyć. Pierwsza z kategorii cenowych to przede wszystkim komputery, które sprawdzą się do bardziej wydajniejszej pracy (m.in. prosty montaż wideo, grafika), jak i rozrywki — bez problemu uruchomimy na nich wszystkie gry, choć trzeba liczyć się z tym, że niekoniecznie na najwyższych detalach.

Pierwszą z propozycji w kategorii do 4 tys. złotych jest 17,3-calowy laptop Acer Nitro 5 z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 i procesorem AMD Ryzen 5 5600H (3.3. GHz, 4.2 GHz Turbo, 16 MB Cache). To sprzęt dedykowany przede wszystkim graczom — więc nie mogło w nim zabraknąć wysokiego odświeżania ekranu, 144 Hz. Wielkość i waga sprzętu bez wątpienia wpływa na jego mobilność i wygodę zabierania na zajęcia, ale to kompromisy na które trzeba się zgodzić by móc komfortowo korzystać z dużego ekranu bez konieczności podpinania monitora.

Kolejna z propozycji to sprzęt od Asusa - TUF Gaming F15, w którym znajdziemy kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 i szcześciordzeniowy układ Intel Core i5-11400H o taktowaniu 2,7-4,5 GHz. To również nieco mniejsza konstrukcja, oferująca ekran o przekątnej 15,6-cala i 16 GB wbudowanej pamięci RAM.

Wybór laptopów za 4-6 tys. złotych

Wyższe progi cenowe pozwalają przebierać w jeszcze mocniejszych i bardziej zaawansowanych konfiguracjach. Na tej półce cenowej znaleźć już można komputery, które pozwolą nie tylko cieszyć się lwią częścią gier w najwyższej konfiguracji. To także narzędzia, z których każdy student oraz uczeń zrobi pożytek przy nawet najbardziej zaawansowanych projektach — czy to związanych z bezproblemowym montażem wideo w 8K czy generowaniem grafiki. Co ważne: dzięki ekspresowemu działaniu, wszystkie powierzone im zadania będą realizowane w mgnieniu oka.

Druga generacja architektury NVIDIA GeForce RTX wykorzystana w kartach z rodziny RTX 3060 dostępnych w poniższych komputerach to niezwykle żywy ray-tracing, czyli śledzenie promieni, dzięki którym wirtualne światy będą jeszcze żywsze. Ponadto czas reakcji w grach został zredukowany do minimum dzięki technologii NVIDIA Reflex — gracze już nigdy nie będą mogli narzekać na to, że przegrywają partyjki w ulubionych strzelaninach przez opóźnienia. Muszą być gotowi na to, że są sobie sami winni. To także karty, które pozwolą cieszyć światami w wirtualnej rzeczywistości - płynnie i w wysokiej rozdzielczości.

Pierwszym z modeli z kartą NVIDIA GeForce RTX 3060 jest 16-calowy HP Victus z procesorem Intel Core i7-11800H, 8 GB pamięci RAM (z opcją rozszerzenia do 16) oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Duża konstrukcja - ponownie - nie czynią go najbardziej mobilnym sprzętem na rynku, ale to sprzęt od A do Z zaprojektowany z myślą o wymagających zadaniach — czego dowodem jest system chłodzenia. Cena komputera (w wariancie bez systemu) startuje od 5299 złotych.

Drugim jest uwielbiany, designerski, laptop MSI Katana. Tutaj również czeka na nas karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 i procesor Intela. Konstrukcja jest jednak mniejsza — ekran liczy sobie 15,6", ale już podstawowa wersja komputera ma 16 GB wbudowanej pamięci RAM (na rynku jest dostępna także opcja 32 i 64 GB). Tutaj również nie zabrakło zaawansowanego chłodzenia - cała konstrukcja stworzona jest tak, by regularnie odprowadzać ciepło, zaś specjalny system chłodzenia odprowadza niezależnie ciepło korzystając maksymalnie z 6 ciepłowodów. Ten model w wersji bez systemu i 512 GB pamięci na dane można kupić już od 5521,99 zł.

Wybór laptopów droższych niż 6000 zł

Najwyższa z półek cenowych - a zatem też najwyższa liga laptopów do zadań specjalnych. A do takich bez wątpienia należy gamingowy komputer Dell G15 z kartą NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, którego sercem jest 14-rdzeniowy procesor Intel Core i7-12700H. Dla tej karty nawet najwyższe rozdzielczości nie są wyzwaniem przy ray-tracingu — a to dzięki niemu Minecraft czy Cyberpunk 2077 będą wyglądać jeszcze bardziej olśniewająco. W standardowej konfiguracji komputer oferuje 16 GB pamięci RAM (możliwa rozbudowana do nawet 64GB) oraz 1000 GB przestrzeni na dane na dysku SSD M2. Laptop oferuje ekran o przekątnej 15,6" i rozdzielczości full HD oraz odświeżaniu 165 Hz. Jak zwykle przy tak potężnych konstrukcjach mobilnych, ogromnym wyzwaniem jest odpowiednie chłodzenie. Tutaj zainspirowano się rozwiązaniami Alienware. Komputer ma podwójny wlot powietrza nad klawiaturą oraz od spodu — zaś za wydalanie gorącego powietrza odpowiedzialne są cztery otwory wentylacyjne. We wspomnianej Dell G15 dostępny jest za 9999 zł.

MSI GP76 Leopard to najdroższa z propozycji w dzisiejszym zestawieniu. Komputer któremu żadne wyzwania nie są straszne. Zestaw NVIDIA GeForce RTX 3080 i ośmiordzeniowy procesor Intel Core i7-11800H to świetny tandem. W podstawowej wersji ma 16 GB pamięci RAM (istnieje opcja rozbudowy do 64GB) i 1 TB dyskiem SSD. Architektura NVIDIA Ampere w jednej z najwyższych dostępnych na rynku konfiguracji kart graficznych to zapas mocy, którego wystarczy wszystkim profesjonalistom. I nie ważne czy mowa tu o całodniowych montażach filmów w najwyższej rozdzielczości, renderowaniu grafiki 3D, spacerach po wirtualnej rzeczywistości czy grach uruchamianych ze wsparciem wszystkich fajerwerków graficznych. To sprzęt, który ze wszystkim poradzi sobie śpiewająco - a przy okazji w tle można będzie w najwyższej jakości streamować, o co zadba odpowiednie oprogramowanie i technologie NVIDIA.

Warto jednak mieć na uwadze, że z wielką mocą i możliwościami idzie też... ogromny rozmiar. Laptop oferuje matrycę o przekątnej 17,3" — matową, z odświeżaniem 300 Hz. Sam komputer waży blisko 3kg, co biorąc pod uwagę jego rozmiary sprawia, że raczej nie jest to konstrukcja którą chcielibyście każdego dnia pakować w podróż. Ale bez wątpienia to komputer który sprawdzi się w najbardziej wymagających zadaniach niezależnie od tego gdzie jesteście — bo zawsze możecie go zabrać ze sobą. MSI GP76 Leopard we wspomnianej konfiguracji można kupić za 11999 zł.

Wybierz idealny laptop dla siebie

Oczywiście to wybór raptem kilku modeli spośród całej gamy laptopów z kartami od NVIDIA. Więcej komputerów biorących udział w akcji powrót do szkoły znajdziecie u oficjalnych partnerów firmy. Jeżeli wśród powyższych modeli nie znaleźliście nic dla siebie, to jestem przekonany że coś z bogatej bazy w sklepach Komputronik, Media Expert, Morele, RTV Euro AGD lub x-kom na pewno trafi w wasze gusta!

Wpis powstał przy współpracy z NVIDIA