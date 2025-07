Nadchodzi hit HBO. Z każdym zwiastunem jest coraz lepiej

Jesienią tego roku, na platformie HBO Max, zadebiutuje wyczekiwany serialowy prequel filmu "To". Przygotujcie się na podróż w przeszłość, do roku 1962, gdzie zło zaczyna dopiero budzić się do życia. Sukces filmów "To” (2017) i "To: Rozdział 2" (2019), które łącznie zarobiły imponujące 1,17 miliarda dolarów, pokazał, jak wielki apetyt ma publiczność na historie o Pennywise. Nic więc dziwnego, że narodził się pomysł na nakręcenie serialu, który pokaże jak to wszystko się zaczęło.

Akcja prequela osadzona jest w 1962 roku i ma zgłębić wydarzenia poprzedzające pojawienie się Pennywise'a w pełnej krasie. Twórcy obiecują wykorzystać materiały z badań Mike'a Hanlona, jednego z bohaterów powieści, wplatając w fabułę doniesienia o katastrofach, które nawiedziły Derry w przeszłości – od pożaru w Black Spot, po masakrę gangu Bradley'ów i eksplozję Kitchener Ironworks. Zwiastun, który wywołał ogromne emocje na San Diego Comic-Con, dobitnie pokazuje narastającą panikę wśród mieszkańców, gdy dzieci zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach.

To: Witajcie w Derry - nowy zwiastun. Powrót Pennywise'a

Fenomenalną wiadomością dla fanów jest powrót Billa Skarsgårda do roli Pennywise'a. Mimo wcześniejszych spekulacji, aktor ponownie wcieli się w kultową postać, choć w zwiastunie pojawia się tylko na krótko. U jego boku zobaczymy nowe twarze w uniwersum Derry, w tym Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe i Rudy Mancuso.

Za serial odpowiadają Andy Muschietti, Barbara Muschietti i Jason Fuchs. Andy Muschietti wyreżyseruje znaczną część odcinków i jest również wśród scenarzystów. Jason Fuchs i Brad Caleb Kane pełnią funkcję showrunnerów, co powinno zagwarantować spójność i dbałość o detale opowieści w ramach tego samego świata.

Wiemy, że pierwszy sezon składać się będzie z dziewięciu odcinków, a jeśli serial zyska uznanie, twórcy mają już plany na kolejne dwie odsłony, które przeniosą nas odpowiednio do lat 1935 i 1908, pogłębiając historię Pennywise'a.

Seriali pojawi się w październiku na HBO Max. Dokładna data jeszcze nie została ogłoszona.

