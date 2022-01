Radzenie sobie z wykonywaniem niektórych czynności na Windowsie (a także na innych platformach) potrafi mocno zirytować, dlatego naprawdę warto jest sięgnąć po dodatkowe oprogramowanie. Ułatwia ono lub skraca wiele działań, a także daje nowe możliwości. Microsoft mógłby zintegrować te dodatkowe funkcje z Windowsem, ale czasami kłócą się one z domyślnymiw rozwiązaniami, a i dla wielu osób byłoby to zbędne komplikowanie podstawowych funkcji systemu. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, do których zapewne należy większość Czytelników Antyweb, będą to jednak wręcz niezbędne opcje, które przyspieszą i ułatwią wykonywanie wielu czynności.

Lista opcji w aplikacji PowerToys była dość obszerna i należały do nich m. in. FancyZones, Awake, rozszerzenie możliwości Eksploratora Windows, szybka zmiana rozmiaru obrazów czy masowa edycja nazw plików. Pierwsza wymieniona funkcja pozwala utworzyć predefiniowane wcześniej rozmiary i układ okien, z których można błyskawicznie korzystać organizując środowisko do pracy, zaś druga m. in. powstrzymuje przejście komputera w tryb uśpienia przez konkretny czas. Trudno mi dziś sobie wyobrazić pracę z komputerem z Windowsem bez PowerToys i wcale nie przeszkadza mi fakt istnienia osobnej aplikacji. Dzięki temu Microsoft może ją rozwijać i dodawać nowe funkcje znacznie szybciej, aniżeli uwzględniając w aktualizacjach dla systemu Windows. Dowodem na to są właśnie dodane dwie nowe funkcje, które powinny Wam się spodobać.

Zawsze na wierzchu - nowa opcja PowerToys dla Windows

Pierwsza z nich umożliwia za pomocą skrótu klawiaturowego utrzymać wskazane okno zawsze na wierzchu. Właśnie tak nazywa się sama funkcja (Zawsze Na Wierzchu), a w ustawieniach możemy m. in. zmienić kombinację klawiszy, za pomocą których aktywujemy tę opcję. Pracując wieloma programami niejednokrotnie zdarza się, że potrzebujemy mieć konkretne okno aplikacji zawsze na wierzchu, np. kalkulator, by móc działać z różnymi źródłami informacji jednocześnie, ale zachowując możliwość prowadzenia operacji we wskazanym oknie. Domyślnie jest to kombinacja klawiszy Win+Ctrl+T - po wciśnięciu ich dane okno posiada niebieską obwódkę i pozostaje widoczne na wierzchu nawet wtedy, gdy wykonujemy jakieś czynności w pozostałych oknach aplikacji. Ta sama kombinacja klawiszy dezaktywuje opcję "Zawsze na wierzchu".

Szybkie wyszukiwanie w Sieci za pomocą spotlight dla Windowsa - PowerToys Run

Druga z funkcji nosi nazwę PowerToys Run i choć nie jest całkowicie nowa, bo pokazano ją dwa lata temu, to dopiero teraz doczekała się jednej z najciekawszych integracji. Domyślna kombinacja klawiszy Alt+Space aktywuje niewielkie okienko wyszukiwarki na środku ekranu (zupełnie jak Spotlight w macOS) i do niedawna pozwalało ono wyszukiwać pliki oraz aplikacje w systemie. Od teraz może też służyć do szybkiego wyszukiwania haseł w Sieci. Po wpisaniu frazy możemy wybrać z listy opcję wyszukiwania w Internecie w oknie domyślnej przeglądarki. Świetne rozwiązanie, gdy potrzebujemy w biegu konkretnej informacji itp., bo wystarczy wcisnąć jednocześnie dwa klawisze i już można wpisywać to, czego szukamy - pamiętajcie jednak, że domyślnie, by zawężyć wyszukiwanie do internetowego, należy poprzedzić frazę dwoma znakami zapytania (można to zmienić w ustawieniach).

Po tych nowościach PowerToys jest dla mnie jedną z pierwszych aplikacji, jakie należy zainstalować na nowym komputerze/po reinstalacji systemu i wierzę, że ci którzy jej nie znali lub omijali, teraz zmienią zdanie, bo naprawdę warto.