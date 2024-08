Powerbank zajął się ogniem. Straż pożarna wyjaśnia czego nie robić

Urządzenia elektroniczne pełnią ważną funkcję w naszym życiu. Ułatwiają nam funkcjonowanie oraz przyspieszają część wykonywanych przez nas czynności, lub całkowicie nas w nich zastępują. Na co dzień nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że wiele z nich zaopatrzonych jest w akumulatory, co z nich czyni "mini bomby". Wada fabryczna lub czynnik zewnętrzny mogą sprawić, że te eksplodują lub zajmą się ogniem. Dlatego na przykład odradza się podłączanie smartfona do ładowania na noc.

Do tragedii mogło dojść w jednym z domów w stanie Oklahoma, gdzie nagle ogniem zajął się powerbank.

Nie zostawiaj powerbanka w zasięgu psa

Jednostka Straży Pożarnej w Stanach Zjednoczonych udostępniła nietypowy film z akcji. W roli głównej wystąpiły dwa psy i kot. Jeden z czworonogów przyniósł w pysku powerbank i położył się z nim na legowisku. Po zaledwie kilku ugryzieniach doszło do uszkodzenia obudowy, a przez naruszenie struktury akumulatora litowo-jonowego z urządzenia zaczęły wydobywać się iskry, po czym całe zajęło się ogniem.

Przestraszone zwierzę od razu wypuściło z pyska powerbanka, który upadł na legowisko, więc ogień dostał jeszcze więcej paliwa. Nagranie udostępnione przez jednostkę pożarną w Tulsie pochodzi z wewnętrznej kamery w salonie, umieszczonej tam przez właścicieli najprawdopodobniej w celu obserwowania zwierzaków. Na szczęście nikomu nic się nie stało, pomimo że pożar narobił wielu szkód w domu.

W trakcie zdarzenia domownicy przebywali w innym pomieszczeniu. Specjaliści z jednostki pożarnej zwracają uwagę na to, że to zdarzenie mogło skończyć się tragicznie. Gdyby wydarzyło się to w nocy, gdy domownicy spali, mogliby nie zareagować wystarczająco szybko na rozprzestrzeniający się ogień. W udostępnionym materiale wideo strażacy wyjaśniają, by w urządzeń z bateriami nie pozostawiać w zasięgu zwierząt i dzieci. Ponadto apelują, by we właściwy sposób utylizować zużyty sprzęt elektroniczny, gdyż wrzucenie go do śmietnika wraz z resztą śmieci może wywołać pożar podczas transportu lub składowania.

Grafika: Depositphotos + Tulsa Fire Department