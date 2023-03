Już za niespełna miesiąc katalog Netflixa zasili nowy film Power Rangers: Once & Always. Co w nim tak niezwykłego?

Gatunek sentai show cieszy się w Japonii niesłabnącą popularnością. W Polsce jedną z niewielu okazji by go liznąć były przygody Power Rangers. Amerykański serial oparty na japońskiej licencji (i wykorzystujący częściowo kręcone tam sceny). Pierwsza ekipa Power Rangers ma specjalne miejsce w sercach wielu zachodnich widzów — a nic nie smakuje lepiej, niż nostalgia. Dlatego podstarzała już ekipa z przeszłości powróci w nowym filmie, który trafi do katalogu Netflixa już w przyszłym miesiącu.

Power Rangers: Once & Always. Film Netflixa w którym powróci także stara ekipa!

Już 19. kwietnia na platformie Netflix zadebiutuje najnowszy film Power Rangers: Once & Always. Po kilkudziesięciu sezonach przygód wojowników nadszedł czas na czwartą pełnometrażową produkcję. I nie byłoby w tym absolutnie nic specjalnego gdyby nie to, że bardzo mocno będzie on grał na nostalgii. Zawdzięczamy to powrotowi znanych i lubianych aktorów — Davida Yosta (Billy'ego), Waltera Emanuela Jonesa (Zacka), Steve'a Cardenasa (Rocky'ego), Johnny'ego Yonga Boscha (Adama), Karan Ashley (Aishy), Catherline Sutherland (Kat) oraz Barbary Goodson (Rity). Twórcami filmu są Alwyn Dale oraz Becca Barnes.

Jak widać — ząb czasu odcisnął piętno na aktorach. Jeżeli myśleliście że wszyscy są z pierwszego sezonu serialu który prawdopodobnie pamiętacie najżywiej — to nic z tych rzeczy. To okazało się niewykonalne z różnych powodów, część aktorów najzwyczajniej w świecie... nie żyje. Ale twórcy i tak zdecydowali się sięgnać po możliwie znane i rozpoznawalne twarze z przeszłości.

Miły prezent dla fanów marki z okazji 30 rocznicy powstania serii. Jak już wspomniałem - nostalgia smakuje najlepiej, dlatego jestem przekonany że nawet jeżeli wasza przygoda z ekipą zaczęła i skończyła się przed laty, to Power Rangers: Once & Always i tak obejrzycie z przyjemnością.