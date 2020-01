Poszli do kina na film, a EA włączyło im Jedi Upadły Zakon na wielkim ekranie

Końcówka roku upłynęła nam pod znakiem Star Wars. Z jednej strony kinowy film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, z drugiej naprawdę udana gra Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Da się jakoś połączyć te dwa tematy? Oczywiście.

EA przygotowało w grudniu fajną niespodziankę dla fanów uniwersum. Przed wybranymi seansami w kinach Cinema City, jeden z widzów miał okazję zagrać w grę Star Wars Jedi: Upadły Zakon na dużym ekranie. Niestety nie byłem to ja, ale grałem kiedyś w kinie i zapewniam Was, że to ogromna frajda.

Całość została bardzo sympatycznie przygotowana. Jeden z graczy, po tym jak został wybrany przez samego Mistrza Yodę, znalazł pod swoim fotelem pada od Xboksa One i miał okazję wcielić się w bohatera nowej gry – ciekawe czy wybrani czuli presję całej sali kinowej, głupio tak przecież przy ludziach dać się pokonać szturmowcom. Zobaczcie sami, przygotowano film z wydarzenia.

Akcja trwała od 19 do 23 grudnia w wybranych kinach w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, dodatkowo przygotowano też specjalną strefę, w której można było pograć w Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Mam nadzieję, że tego typu akcji będzie w przyszłości jeszcze więcej, po uśmiechach na materiale widać, że wszyscy dobrze się bawili – a przecież o to chodzi.

