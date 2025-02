Posiadacze elektryków się cieszą. Przybędzie szybkich ładowarek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystępuje do przetargu na budowę 31 stacji ładowania samochodów elektrycznych w ciągu sieci komunikacyjnej TEN-T, która obejmuje autostrady oraz drogi ekspresowe. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 1 kwietnia tego roku.

Dostępność mocnych ładowarek przy drogach szybkiego ruchu to jeden z najważniejszych elementów rozwoju elektromobilności. Gdy przeciętny zasięg pojazdu elektrycznego przy prędkości rzędu 120 km/h wynosi 300-350 km, możliwość szybkiego podładowania baterii jest bardzo istotna dla wygody podróżnych. Nic więc dziwnego, że coraz więcej takich punktów powstaje. I na tym z pewnością nie koniec bo GDDKiA chce uruchomić kolejne 31 stacji ładowania, choć cały proces z pewnością potrwa kilka lat.

31 MOPów z szybkimi ładowarkami

Przetarg na dzierżawę miejsc do ładowania dotyczy MOP-ów o obecnej funkcji podstawowej (z miejscami postojowymi i sanitariatami), zlokalizowanych na drogach sieci TEN-T, w ciągu autostrad A1, A2, A4 i dróg ekspresowych S3, S7, S8, S17, S19 i S61. Okres dzierżawy ma trwać 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Niestety każdy chętny będzie musiał najpierw uzyskać podłączeni do sieci energetycznej o odpowiedniej mocy. To kosztowne przedsięwzięcie, w którym mają jednak pomóc dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tego względy trudno obecnie oszacować, kiedy faktyczne stacje ładowania mogą zostać uruchomione. Lista MOP-ów objętych przetargiem:

A1 - Starcza Wschód i Zachód, Gorzelanka Wschód i Zachód, Wierzchowisko Wschód i Zachód (wszystkie w woj. śląskim),

A2 - Ciosny Północ i Południe (woj. łódzkie),

A4 - Krajków Północ (woj. dolnośląskie), Prószków (woj. opolskie), Paszczyna Południe, Chotyniec, Hruszowice (trzy w woj. podkarpackim),

S3 - Lisiny Wschód i Zachód (woj. lubuskie), Przybiernów Wschód i Zachód (woj. zachodniopomorskie),

S7 - Zbójecka Góra (woj. małopolskie), Pepłowo Wschód i Zachód (woj. mazowieckie),

S8 - Ochędzyn i Niwiska (woj. łódzkie),

S17 - Niwa Babicka (woj. lubelskie),

S19 - Kamień Wschód i Zachód (woj. podkarpackie), Janów Lubelski Wschód i Zachód (woj. lubelskie),

S61 - Górki Wschód i Zachód (woj. podlaskie), Niekrasy Wschód i Zachód (woj. warmińsko-mazurskie).

Na każdym MOP-ie przewidziana jest budowa szybkich stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych osobowych i ciężarowych. Dla tych pierwszych to cztery miejsca (cztery punkty) o docelowej, łącznej mocy 600 kW, w tym min. dwa punkty po 150 kW. Dla pojazdów ciężarowych docelowa, minimalna łączna moc to 3600 kW, w tym dwa punkty ładowania o mocy min. 350 kW (MOP-y na sieci bazowej TEN-T). Wyjątkiem będzie MOP Zbójecka Góra na S7, który leży na sieci kompleksowej TEN-T i docelowa, minimalna łączna moc ładowania to 1500 kW (w tym punkt ładowania o mocy 350 kW).

Na tym nie koniec

To jednak nie wszystkie planowane inwestycje. Do końca 2025 roku, na siedmiu MOP-ach wyposażonych w stacje paliw tradycyjnych i gastronomię, zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy, zostaną uruchomione stacje ładowania dla pojazdów osobowych o łącznej mocy co najmniej 300 kW. Dotyczy to MOP-ów na A2 - Ostrów Kania Północ i Południe (woj. mazowieckie), S6 - Kamień Północ i Południe (woj. pomorskie), S19 - Obroki Wschód i Zachód (woj. lubelskie) oraz S17 - Pilawa (woj. mazowieckie). GDDKiA planuje również w tym roku ogłosić przetarg na dzierżawę kolejnych 48 MOP-ów z funkcjami komercyjnymi (stacja paliwa, gastronomia), w których opcjonalnie pojawi się również wymóg postawienia stacji ładowania samochodów elektrycznych. Będą one musiały mieć podobne parametry jak w ogłoszonym właśnie przetargu, czyli dla samochodów osobowych minimalną moc 600 kW oraz przynajmniej dwa punkty ładowania o mocy min. 150 kW. Lokalizacje zostaną podane w późniejszym czasie.

