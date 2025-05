Zaledwie wczoraj na łamach Antywebu informowaliśmy, że niebawem nadejdzie koniec popularnej aplikacji Pocket. Wystarczył jednak zaledwie dzień, aby się znaleźli chętni na przedłużenie jej żywotności. Pomoc przyszła z niespodziewanego źródła, chociaż trochę z pokrewnego gruntu.

Reklama

Porzuciła ich Mozilla, ale jest szansa, że słynna aplikacja odnajdzie nowy dom

Kevin Rose, współtwórca Digg i jedna z ikon ery Web 2.0, zaproponował przejęcie aplikacji Pocket od Mozilli po ogłoszeniu przez firmę planów zamknięcia usługi 8 lipca 2025 roku. Rose, obecnie zaangażowany w odrodzenie Digg wraz z Alexisem Ohanianem (współzałożycielem Reddita), wyraził chęć kontynuowania wsparcia dla użytkowników Pocket, oferując przejęcie aplikacji. Jego propozycja została publicznie ogłoszona na platformie X (dawniej Twitter), gdzie oznaczył zarówno Mozillę, jak i Pocket, a także Petera Rojasa, współzałożyciela Gizmodo i Engadget.

Mozilla, która nabyła Pocket w 2017 roku jako swoją pierwszą strategiczną akwizycję, uzasadniła decyzję o zamknięciu aplikacji zmianami w sposobie korzystania z internetu przez użytkowników oraz koniecznością skoncentrowania się na nowych obszarach rozwoju. Pocket, wcześniej znany jako Read It Later, umożliwiał użytkownikom zapisywanie artykułów i materiałów wideo do późniejszego odczytu, oferując funkcje takie jak czytanie offline i rekomendacje treści.

Propozycja Rose’a może stanowić szansę na ocalenie Pocket i integrację jego funkcjonalności z odradzającym się Digg. Taka integracja mogłaby umożliwić użytkownikom łatwiejsze znajdowanie i udostępnianie interesujących treści bezpośrednio na platformie Digg, jednocześnie zapewniając ciągłość korzystania z ulubionych funkcji Pocket.

Digg i pocket stanowią udaną parę na papierze. Obydwie platformy są pieśnią przeszłości, które mają swoje czasy świetności za sobą. Jednak nie jest problemem idea, lecz fakt jak świat się zmienił. Nie jest powiedziane, że nie wystarczy się po prostu zredefiniować.

Źródło: techcrunch