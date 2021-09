Studenci w Polsce zarabiają do 3 tys. zł, a chcą zarabiać do dwóch razy tyle

Już po raz szósty Fundacja Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich przygotowała coroczny raport z badania Portfel Studenta 2021. Wyniki tegorocznej edycji, co oczywiste naznaczone są skutkami pandemii.

Liczba studentów w Polsce

Zacznijmy od ogólnych danych, według danych GUS liczba studentów w Polsce systematycznie od 2006 roku maleje, jednak w poprzednim roku nastąpiło nieznaczne odbicie i 1 204 000 w 2019 ich liczba wzrosła do 1 215 300.

Najwięcej studentów mamy w województwie mazowieckim - niemal ćwierć miliona, na drugim miejscu województwo małopolskie i podium zamyka województwo wielkopolskie, czyli bez zaskoczenia. Z kolei najmniej studentów jest w województwie lubuskim.

65,6% studentów wybiera w Polsce studia stacjonarne, z kolei zaocznie zdobywa wiedzę pozostałe 34,4%. Jeśli chodzi o liczbę studentów zagranicznych to jest ich obecnie 84,7 tys. i większość z nich studiuje stacjonarnie - 73,2 tys. Większość z nich to Ukraińcy - 38,5 tys i Białorusini - 9,7 tys.

Najpopularniejsze uczelnie i kierunki studiów w Polsce

Na rok akademicki 2020/2021 zostało przyjętych 428 609 studentów, w tym na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 314 280, pozostałe 114 329 na studia II stopnia.

Najbardziej popularne okazały się tutaj Politechniki, w kolejności Poznańska, Gdańska i Warszawska, gdzie na jedno miejsce przypadało ponad 6 kandydatów. Dalej mamy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Wrocławski z powyżej 5 kandydatami na jedno miejsce.

Największym powodzeniem cieszyły się takie kierunki jak Informatyka, Psychologia i Zarządzanie.

Z kolei najpopularniejszymi kierunkami studiów, biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce były: Inżynieria internetu rzeczy z prawie 30 kandydatami na jedno miejsce, Orientalistyka – koreanistyka - 24,2 oraz Komunikacja wizerunkowa z 19,1 kandydatów na jedno miejsce.

Portfel Studenta 2021

Zajrzyjmy teraz do portfeli studentów, których wydatki z roku na rok rosną.

W zeszłym roku było to 2652,95 zł miesięcznie, obecnie 2740,68 zł. Jednak największy skok był pomiędzy 2019 roku a 2020 - około 500 zł.

Największą część z tych wydatków stanowią czesne za studia, wsparcie dla rodziny, żywność i alkohol, ale też i ubrania i pozostałe wydatki oraz lekcje języka angielskiego.

Gdzie mieszkają studenci w Polsce?

Studenci w Polsce wybierają studia raczej w bliskiej odległości od swojego domu rodzinnego - w odległości do 100 km mieszka 67% z nich, z czego 30% do 25 km.

Jeśli chodzi o najem studencki podczas studiów, aż połowa studentów nie musi się o niego martwić, bo mieszkają albo u rodziny, albo u znajomych. Z kolei 35% wynajmuje nieruchomość podczas studiów w danym mieście, a z akademika korzysta 5%.

Z reguły są do komfortowe warunki, w zdecydowanej większości studenci zajmują samodzielnie wynajmowany pokój, a co czwarty wspólnie z inną osobą.

Mediana kosztów wynajmów dla studentów stacjonarnych wyniosła prawie 800 zł miesięcznie, z kolei dla studentów zaocznych koszt ten wyniósł w granicach 900 zł.

Co ciekawe, na czas pandemii niemal połowa studentów nie zrezygnowała z wynajmowanego lokalu i od marca 2020 roku cały czas w nim przebywała. Natomiast tylko co piąty student wypowiedział najem, ale po pandemii wrócił do tego samego lokalu.

Praca studentów w Polsce

Na koniec przyjrzyjmy się sytuacji zawodowej studentów, która dla prawie połowy studentów pogorszyła się z uwagi na pandemię. Z kolei dla prawie co piątego możliwości na rynku polepszyły się w ostatnim roku pandemii.

Jeśli chodzi o ich aktualne zarobki, większość z nich - 19,5% zarabia pomiędzy 2 001 zł a 3 000 zł, nieco mniej, bo pomiędzy 1 001 a 2 000 - 16,8%, a powyżej 3 tys. zł - 12%.

Jednak ich ambicje są wyższe, ponad połowa studentów chciałaby zarabiać pomiędzy 3 tys. zł a 6 tys. zł, w tym 26,8% pomiędzy 3 tys. zł a 4 tys. zł. Natomiast w przyszłości, już po studiach oczekiwania zarobkowe dla co czwartego studenta kształtują się pomiędzy 6 tys. zł a 8 tys. zł, a dla 34,8% - 10 000 zł netto.