Tanio to już było. Microsoft zwiększa ceny gier by „odzwierciedlić ich zawartość i skalę”.

Gdzie nie spojrzeć, ceny idą w górę – także w branży gier. Sony, Ubisoft czy Take-Two podnieśli niedawno ceny swoich gier w odpowiedzi na rosnącą inflację. Od nowego roku dołączy do nich Microsoft.

Redfall, Starfield, Forza Motorsport – za te gry na pewno zapłacimy więcej

Gigant z Redmont ogłosił, że już od stycznia gracze będą musieli zaakceptować smutną rzeczywistość. Gry na Xboxa zdrożeją i to o dobre kilkadziesiąt złotych. Microsoft chce bowiem zwiększyć cenę ekskluzywnych tytułów – takich jak Redfall, Starfield czy Forza Motorsport – z $59,99 do $69,99, czyli ponad 300 zł.

Źródło: Depositphotos

„Wstrzymaliśmy podwyżki cen do końca wakacji, aby rodziny mogły cieszyć się grami. Od 2023 roku nasze nowe, pełnopłatne gry nowej generacji, takie jak Forza Motorsport, Redfall i Starfield, będą dostępne w cenie $69,99 na wszystkich platformach. Cena ta odzwierciedla zawartość, skalę i złożoność techniczną tych tytułów”

Warto jednak zaznaczyć, że Sony do tego pułapu doszło już jakiś czas temu, a Microsoft dostosowuje się do niekorzystnej dla graczy sytuacji rynkowej. Miłą wiadomością jest to, że wspomniane tytuły będą dostępne w dniu premiery gry dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Skoro już jesteśmy w temacie subskrypcji, to przypomnę o październikowym wywiadzie, w który Phil Spencer – szef Xboxa – poinformował, że utrzymanie cen gier i Game Passa nie może trwać w nieskończoność. Możemy się więc przygotować na to, że w 2023 roku drożyzna dotknie także popularnej usługi Microsoftu.

Stock image from Depositphotos