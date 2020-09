Porsche Taycan jest zaskakująco zwinny. Tylny dyferencjał naprawdę „dokręca” auto do środka zakrętu i pozwala z łatwością sterować samochodem. Auto niemal w ogóle nie przechyla się przy szybkiej zmianie kierunku. Układ kierowniczy zapewnia dużą precyzję i jest bezpośredni – przekazuje też całkiem dużo, jak na dzisiejsze standardy, informacji płynących z podwozia. Co typowe dla aut elektrycznych, Taycan ma bardzo sztywną konstrukcję nadwozia, co jest oczywiście gigantyczną zaletą na torze wyścigowym. Nie mogę mieć też absolutnie żadnych zastrzeżeń do hamulców w Turbo S – ceramiczne w końcu. A jak z tą masą? Przednie koła naprawdę mają co robić, bo gdy już dotrzemy do granicy przyczepności – daleko przesuniętej – daje się wyczuć dużą wagę samochodu. Trzeba też pilnować tyłu jeśli popełnimy błąd i zdejmiemy nogę z gazu w zakręcie – szybka kontra jest wówczas konieczna.