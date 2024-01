Elektryczny rekord Porsche na Nürburgringu. Czas robi wrażenie!

Nowy rekord elektrycznego Porsche na Nürburgringu

Podczas przejazdu na torze Nürburgring kierowca rozwojowy Porsche, Lars Kern, przebił swój poprzedni rekord. Kern przedseryjnym egzemplarzem modelu Taycan pokonał północną pętlę w ciągu 7:07,55 min. Ten oficjalny czas okrążenia jest aż o 26 sekund lepszy od rekordowego przejazdu Kerna z sierpnia 2022 roku, kiedy siedział za kierownicą Porsche Taycan Turbo S z pakietem Performance. Kevin Giek, szef linii modelowej Taycan, mówi:

Źródło: Porsche

Dwadzieścia sześć sekund to w sporcie motorowym połowa wieczności. Lars "wykręcił" na północnej pętli sensacyjny czas 7:07,55 min, stawiając Porsche Taycan w tej samej lidze, co elektryczne hipersamochody. Co nie mniej imponujące, na kilku kolejnych okrążeniach Lars uzyskał prawie taki sam czas.

Nürburgring to kompleks torów wyścigowych położony w okolicach miejscowości Nürburg w Niemczech. Najbardziej znaną częścią Nürburgringu jest Nordschleife, czyli północna pętla, która jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających torów na świecie. Nürburgring został otwarty w 1927 roku i od tego czasu był gospodarzem wielu prestiżowych wyścigów, w tym Grand Prix Niemiec Formuły 1. Oprócz Nordschleife istnieje również tor GP-Strecke, który jest nowoczesnym obiektem zbudowanym w 1984 roku.

Źródło: Porsche

Porsche Taycan na równi z hipersamochodami?

Sam Kern komentuje: „Cisnąłem, ile tylko się dało — to wszystko, co mogłem uzyskać”. Podczas przejazdów północna pętla Nürburgringu była do wyłącznej dyspozycji kierowcy Porsche. Ze względów bezpieczeństwa testowy egzemplarz został wyposażony w wymaganą prawem klatkę bezpieczeństwa oraz w wyścigowe kubełkowe fotele. W porównaniu z rekordem Porsche Taycan Turbo S z 2022 roku, czasy okazały się znacznie lepsze: na dojeździe do zakrętu Schwedenkreuz przedseryjny samochód był o ponad 25 km/h szybszy.

Źródło: Porsche

Różnicę jeszcze lepiej obrazuje fakt, że gdy teraz Kern przekraczał linię mety w pobliżu trybuny T13, podczas poprzedniego rekordowego okrążenia dopiero dojeżdżał do sekcji Antoniusbuche. Oznacza to, że oba samochody dzieliło ponad 1,3 km — co ilustruje skok osiągów, jaki uzyskano na liczącym 20,8 km długości torze w niemieckim regionie Eifel.

Źródło, grafika wyróżniająca: Porsche