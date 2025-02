Popularny polski sklep sprzedawał używaną elektronikę jako nową. UOKIK komentuje

Popularny sklep internetowy, zajmujący się sprzedażą różnego rodzaju elektroniki użytkowej, zakupił używane dyski i sprzedawał je swoim klientom jako nowe. Morele.net nie jest w stanie stwierdzić, ile używanych dysków trafiło do klientów. Sprawa może zostać zgłoszona do UOKIK w celu wyciągnięcia konsekwencji. Urząd poinformował, jaka kara może zostać nałożona na sklep.

Używane dyski sprzedali jako nowe – sklep tłumaczy, że nie wiedział

O sprzedaży używanych dysków jako nowe przez Morele.net pisał serwis Benchmark, poinformowany przez jednego z czytelników. Ta osoba zakupiła na stronie dyski Seagate Exos X16 16TB (ST16000NM001G) opisane jako nowe, ale po sprawdzeniu przez system FARM okazało się, że dyski mogły pracować nawet przez dwa lata.

Klient dokonał zwrotu, który został pozytywnie rozpatrzony przez Morele.net, ale to nie rozwiązuje problemu do końca. W obiegu wciąż może znajdować się nieokreślona liczba dysków sprzedanych klientom jako nieużywane. Firma twierdzi, że dyski zostały zakupione u stałego dystrybutora i dopiero kilka dni po finalizacji transakcji wyszło na jaw, że dyski nie są nowe.

Widmo wysokiej kary, ale pod jednym warunkiem

Sklep zobowiązał się do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku i na ten moment próżno szukać informacji o odmowie zwrotu pieniędzy – jeśli dysk faktycznie zostanie zweryfikowany jako używany, to klient może liczyć na pozytywne rozwiązanie sprawy.

Zakładać można, że inne sklepy, współpracujące z tym samym dystrybutorem, pójdą tą samą drogą, ale co jeśli klienci będą chcieli pociągnąć sklep do odpowiedzialności? Sytuacja dotyczy przecież dysków do profesjonalnego użytkowania, które z uwagi na wcześniejszą eksploatację mogą nieść ryzyko awarii i uszkodzenia sprzętu. Cóż, klient oczywiście ma prawo zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową i żądać wymiany dysku na nowy lub zwrotu pieniędzy.

Bartosz Kilimczuk z Departament Komunikacji UOKiK przekazał w wypowiedzi dla Benchmark, że firmie może grozić kara, ale tylko pod warunkiem, że Morele.net udowodni się stałą praktykę sprzedawania używanych dysków jako nowe. W takim przypadku na sklep UOKIK mógłby nałożyć karę do 10% rocznego obrotu, a skrajnych przypadkach sytuacja trafiłaby do organów ścigania.

Dopóki jednak Morele – lub jakikolwiek inny sklep – będzie umożliwiało odsyłkę i zwrot pieniędzy, to żadna kara nie zostanie nałożona.

Jeśli sprzedaż używanego sprzętu jako nowego była incydentem, a sprzedawca szybko reaguje i rekompensuje klientom straty, sytuacja może zostać rozwiązana polubownie – Bartosz Kilimczuk, UOKIK

Stock image from Depositphotos