W 2007 54,67% Czytelników Antyweb korzystało z Firefoksa, jak to wygląda dziś?

Trafiłem dziś w serwisie ITHARDWARE.pl na ostatnie statystyki użytkowników Firefoksa, według których z poziomu 244 milionów korzystających z tej przeglądarki na koniec 2018 roku zrobiło się teraz 198 milionów. Skłoniło mnie to do zajrzenia w statystyki Antyweb na przestrzeni ostatnich lat.

Spadek o 50 milionów w tak krótkim czasie i przy tym poziomie korzystania może doprowadzić niedługo do zniknięcie jedynej już alternatywy na rynku do Chromium. Pod wpisem we wspomnianym serwisie pojawiło się kilka komentarzy byłych użytkowników Firefoksa, którzy wyjaśniali swoje powody przejścia na inną przeglądarkę. Zastanawiający jest tutaj fakt, iż nikt nie wspomniał o rewolucji mobilnej, która to przecież w głównej mierze zdeterminowała obecny stan rzeczy.

Osobiście nie wydaje mi się, aby Firefoksowi czegoś brakowało, dobrze wygląda, szybko działa czy ma swoje wtyczki i rozszerzenia, brakuje tylko jednego... wsparcia ze strony systemu mobilnego. Przecież gdyby nie wsparcie ze strony Androida, domyślnej instalacji na smartfonach z tym systemem, synchronizacji itp. udogodnień Google Chrome zatrzymałby się na może 30% procentach, ale na pewno nie wykosiłby z rynku Firefoksa, bo niestety aktualnie możemy mówić o takim stanie rzeczy.

Przy tej okazji i z samej ciekawości zajrzałem do statystyk GA na Antyweb od niemal samego początku istnienia, by sprawdzić, jak Wy reagowaliście na tę zmieniającą się sytuację na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat.

2007 rok, czyli rok przed debiutem Google Chrome

Pierwsze zapisane statystyki na GA Antyweba datowane są na 2017 roku. Przez cały rok większość naszych Czytelników korzystała jeszcze z Firefoksa, w pierwszej dziesiątce przeglądarek nic jeszcze nie zapowiadała tego, co miało się wydarzyć w najbliższych latach.

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2007 rok Procentowy udział Firefox 54,67% Internet Explorer 30,57% Opera 11,74% Mozilla 1,61% Safari 0,96% Konqueror 0,20% Netscape 0,06% Mozilla Compatible Agent 0,04% Camino 0,04% Playstation Portable 0,02%

2008 rok - pojawia się Google Chrome

Przez cały 2008 rok, Firefox zyskiwał jeszcze na popularności kosztem Internet Explorera, ale już na 6 miejscu pojawia się Google Chrome, które zadebiutowało na rynku dopiero we wrześniu 2008 roku. No, ale to jeszcze można było zrzucić na efekt nowości.

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2008 rok Procentowy udział Firefox 61,07% Internet Explorer 23,91% Opera 11,08% Safari 1,30% Mozilla 1,17% Chrome 1,11% Konqueror 0,11% SeaMonkey 0,06% Mozilla Compatible Agent 0,05% Netscape 0,02%

2009 rok - pierwszy smartfon z Androidem w Polsce

Jeszcze w 2008 roku pojawiły się już na rynku pierwsze smartfony z Androidem na pokładzie, a na początku 2009 roku w Polsce. To jeszcze nie miało wpływu na popularność przeglądarki Google Chrome, ale w tle powoli zyskiwała, wskakując już na czwarte miejsce.

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2009 rok Procentowy udział Firefox 57,22% Internet Explorer 21,30% Opera 11,95% Chrome 5,66% Safari 2,24% Mozilla 0,82% Opera Mini 0,36% SeaMonkey 0,10% Mozilla Compatible Agent 0,10% Googlebot 0,06%

2011 rok - rok przed debiutem mobilnego Google Chrome

Przeskoczmy już od razu do 2011 roku, rok przed kolejną kluczową datą, czyli udostępnieniem mobilnej wersji Google Chrome na Androida. Pracowałem już wtedy na Antyweb i doskonale pamiętam te pierwsze wojenki w komentarzach zwolenników Firefoksa z tymi, co się skusili już na Google Chrome. W argumentach wygrywali ci pierwsi, ale to nie przeszkodziło na koniec 2011 roku wskoczyć Google Chrome na drugie miejsce. Niemniej pozycja Firefoksa zdawała się być jeszcze niezagrożona.

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2011 rok Procentowy udział Firefox 47,47% Chrome 24,71% Internet Explorer 11,65% Opera 9,09% Safari 3,88% Mozilla Compatible Agent 0,92% Opera Mini 0,84% Mozilla 0,76% Android Browser 0,39% SeaMonkey 0,05%

2012 rok - debiut mobilnego Google Chrome

W rok debiutu mobilnej wersji Google Chrome, popularność tej przeglądarki na desktopach była już porównywalna z Firefoksem. Prawdopodobnie zatrzymałoby się to na tym poziomie, gdyby nie rosnąca popularność Androida i pojawienie się mobilnej wersji przeglądarki Google Chrome.

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2012 rok Procentowy udział Firefox 39,90% Chrome 31,23% Internet Explorer 8,85% Opera 8,09% Safari 4,98% Android Browser 3,43% Opera Mini 1,26% Mozilla Compatible Agent 1,23% Safari (in-app) 0,82% SeaMonkey 0,04%

2013 rok - debiut mobilnego systemu Firefox OS

Mozilla zdawała sobie sprawę już wtedy ze znaczenia posiadania własnego systemu mobilnego do popularyzacji przeglądarki i to nie na przykładzie Google Chrome, a Safari. Pierwsze iPhone pojawiły się w Polsce 2008 roku, wtedy popularność przeglądarki od Apple oscylowała w granicach 1% w naszym kraju, ale spójrzcie jak systematycznie rosła wraz z kolejnymi wersjami iPhone i mowa tu tylko o Polsce, gdzie popularność iOS jest nieporównywalna z Androidem od samego początku.

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2013 rok Procentowy udział Chrome 35,50% Firefox 34,79% Internet Explorer 7,73% Opera 6,32% Android Browser 5,68% Safari 5,23% Safari (in-app) 1,96% Opera Mini 1,45% Mozilla 0,36% Maxthon 0,28%

Niestety pomysł na własny system Mozilli - Firefox OS okazał się niewypałem i od tego roku Google Chrome przegonił Firefoksa i później w kolejnych latach zwiększał już tylko przewagę.

Wizyty na Antyweb 2013 rok Procentowy udział desktop 75,66% mobile 18,17% tablet 6,17%

Pamiętajmy, iż jeszcze wtedy ruch mobilny na Antyweb stanowił tylko 18,17%.

2018 rok - Firefox z 244 mln użytkowników

Na koniec przejdźmy do wspominanej popularności Firefoksa na całym świecie na koniec 2018 roku. Na Antywebie wówczas z tej przeglądarki korzystało już tylko 6,20% Czytelników, a z Google Chrome 67,39%.

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2018 rok Procentowy udział Chrome 67,39% Safari 9,23% Firefox 6,20% Android Webview 4,26% Opera 3,72% GoogleAnalytics 3,30% Samsung Internet 2,53% Edge 1,17% Internet Explorer 0,87% Safari (in-app) 0,60%

I już w większości z poziomu urządzeń mobilnych.

Wizyty na Antyweb 2018 rok Procentowy udział mobile 67,99% desktop 28,02% tablet 4,00%

2021 rok - Jak to wygląda dziś?

Rzeczywiście, popularność Firefoksa nadal spada, tak jak na całym świecie. Porównywalna jest już z udziałem Opery, a pamiętajmy, że w tle jeszcze zaczyna rosnąć Edge, również oparty już na Chromium.

Statystyki przeglądarek na Antyweb 2021 rok Procentowy udział Chrome 58,29% Safari 13,28% Android Webview 6,82% Firefox 4,63% Opera 4,59% Safari (in-app) 4,16% Samsung Internet 2,86% GoogleAnalytics 1,95% Edge 1,86% Mozilla 0,87%

Co ciekawe jeszcze na koniec - na przestrzeni tych ostatnich 3 lat widać, że ustabilizowała się już różnica pomiędzy korzystaniem z przeglądarki na desktopie vs mobile i wynosi obecnie 28% vs 72%, czyli tyle samo co w 2018 roku.