Miażdżąca przewaga BLIKA przy płatnościach online. 230% więcej transakcji niż kartami

BLIK opublikował dziś wyniki popularności poszczególnych kanałów płatności, do których wykorzystywaliśmy BLIKA w I kwartale 2022 roku. Zacznijmy jednak o tej przewagi nad płatnościami kartami na koniec 2021 roku.

Danych o płatnościach kartami za I kwartał 2022 roku jeszcze nie ma, ale już na koniec 2021 roku liczba transakcji w e-commerce w Polsce, finalizowanych przy pomocy BLIKA wyniosła ponad 160 mln. Było to aż o 230% więcej niż transakcji kartowych w sieci. Tak więc w trzy lata BLIK zdystansował płatności kartowe w skali raczej nie do odrobienia zwłaszcza, iż transakcje BLIKIEM cały czas znacznie rosną, a kartowe notują niewielkie wzrosty.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

Użytkownicy BLIKA po raz kolejny udowodnili, że płatności mobilne BLIK są dla nich wygodnym i intuicyjnym sposobem płacenia za zakupy w sieci. Od czwartego kwartału 2018 roku BLIK konsekwentnie zwiększa w tym kanale dystans do kart. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Narodowy Bank Polski – na koniec grudnia 2021 r., liczba transakcji BLIKIEM była wyższa od liczby transakcji kartami aż o 230 proc. Biorąc pod uwagę jego główne zalety, czyli szybkość i bezpieczeństwo, jesteśmy przekonani, że ta tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać także w kolejnych kwartałach.

Przechodząc już do wyników samego BLIKA, każdy kanał płatności odnotował wzrosty w liczbie transakcji w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, ale w różnym zakresie, przez co zmienił się znacznie rozkład procentowych ich udziału w ogólnej liczbie. Płatności w e-commerce stanowią teraz 63,20% z wszystkich transakcji, płatności na numer telefonu P2P - 17,80%, płatności w terminalach w sklepach stacjonarnych - 14,90%, a wypłaty z bankomatów - 4,10%.

Liczba wszystkich transakcji BLIKIEM urosła rok do roku o 62% do poziomu niemal ćwierć miliarda.

Jeśli chodzi o sam e-commerce BLIK podaje, iż liczba transakcji stale rośnie, ale rok do roku. Jednak jak spojrzymy na pierwszy wykres w tym wpisie, spadła w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku o kilka milionów. Choć z drugiej strony ciężko porównywać te kwartały, bo przecież końcówka roku to zawsze rekordowe liczby w e-commerce, związane z okresem przedświątecznym.

Za to naprawdę stale rośnie liczba przelewów na numer telefonu P2P - w I kwartale 2021 roku było ich 18,7 mln, na koniec zeszłego roku 39,5 min, a w I kwartale 2022 roku już 44,1 mln. Osobiście spotkałem się już nawet z kilkoma przypadkami - na wyjazdach i w miejscu zamieszkania, w których małe restauracje, które przyjmują tylko gotówkę, proponują w zamian przyjęcie należności właśnie w ten sposób.

Z kolei płatności w terminalach w sklepach stacjonarnych odnotowały imponujący wzrost, co w głównej mierze można tłumaczyć udostępnieniem w ostatnim kwartale zeszłego roku BLIKA zbliżeniowego.

Mniej spektakularne natomiast są wzrosty po stronie wypłat z bankomatów.

Na koniec zerknijmy jeszcze na wspomniane płatności zbliżeniowe BLIKIEM, które przyczyniły się do wzrostu popularności płatności w terminalach w sklepach stacjonarnych. Na koniec I kwartału 2022 roku aktywowało już je 800 tysięcy użytkowników (ogólna liczba klientów korzystających z BLIKA to 10,5 mln), którzy to wykonali 8,6 mln transakcji zbliżeniowych - co było wzrostem o 207% w porównaniu z IV kwartałem 2021 rok, kiedy było ich 2,8 mln.

Źródło: PSP, operator płatności mobilnych BLIK.