Zaskakujące dane dostarcza raport firmy Counterpoint Research. Wg. niego najmocniej, bo aż o 94 proc. w ujęciu rok do roku wzrosła sprzedaż urządzeń kosztujących tys. dol. i więcej. W globalnym ujęciu jako smartfony Premium liczone są te, których cena przekracza 400 dol. Jednak średnia dla tego segmentu jest o wiele wyższa, wynosi 780 dolarów.

Kto się bogaci, a kto staje się biedniejszy

Te dane z jednej strony są zaskakujące, bo mamy do czynienia ze światowym spowolnieniem gospodarczym spowodowanym najpierw pandemią a potem inflacją oraz agresją Rosji na Ukrainę. To oczywiście powoduje zmniejszenie dochodów oraz rozważniejsze zakupy.

Jednak z drugiej strony przez to, że przez długi czas byliśmy zamknięci w domach i nie było okazji do wydawania pieniędzy, bardzo dużo osób zwiększyło swoje oszczędności. Dotyczy to oczywiście grupy najlepiej zarabiającej, ale również klasy średniej. Dopiero ostatnio dostaje ona po kieszeni drastycznymi podwyżkami stóp procentowych.

Nie od dziś wiadomo, że w czasach kryzysu bogaci stają się jeszcze bogatsi, a biedni – biedniejsi. Teraz ci pierwsi postanowili iść na zakupy, stąd większa sprzedaż urządzeń z najwyższej półki. Tymczasem osoby które mają kłopoty finansowe, nie wymieniają smartfonów albo decydują się na urządzenia jak najtańsze.

Apple króluje w premium

Jak zauważa Varun Mishra z Counterpoint Research, pandemia uświadomiła też jak istotny może być smartfon, który jest nie tylko centrum rozrywki ale też wykorzystywany jest do nauki. Dlatego jest ważne, by urządzenie działało jak najlepiej. A to z kolei skłania do kupna smartfonu z jak najwyższej półki. Mishra zwraca uwagę, że taka tendencja dotyczy wszystkich rynków na całym świecie a nie wybranych regionów.

Coraz więcej jest również modeli sprzedaży z odkupem starszych urządzeń bądź z finansowaniem ratalnym, co także ma sprzyjać zakupom droższych smartfonów.

Największe udziały w najwyższym segmencie ma Apple. Sprzedaż jej urządzeń wzrosła aż o 114 proc. rok do roku i stanowi ponad 78 proc. z segmentu 1000 dol. i wyższej. Jednym z głównych powodów zmiany starszych modeli na nowsze jest chęć zyskania obsługi 5G.

Sprzedaż Samsunga wzrosła o 2 proc. rok do roku. Najlepiej sprzedającym się smart fonem z Androidem w segmencie premium już drugi kwartał z rzędu jest Galaxy S22 Ultra.

Wśród chińskich producentów trzy firmy idą łeb w łeb, to VIVO, OPPO i Xiaomi z 4 proc. udziałem. Największy wzrost w segmencie premium zanotowało vivo.

Oczywiście generalnie sprzedaż smartfonów spada. W tym roku w porównaniu do ubiegłego ma się ona zmniejszyć o 6.2 proc. W kolejnym roku prognozowane jest jednak odbicie.

