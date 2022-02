PomagamUkrainie - ruszył rządowy serwis informacyjny

Polski rząd koordynuje pomoc dla uchodźców

PomagamUkrainie.gov.pl to adres, który powinien zapamiętać każdy kto chce pomóc uchodźcom z Ukrainy, których jak do tej pory trafiło do Polski ponad 150 000, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. Na rządowej stronie znajdują się również informacje dla uchodźców, którzy potrzebują schronienia, pomocy materialnej lub pracy w Polsce. Informacje udostępniane są zarówno po polsku jak i po ukraińsku. Należy pochwalić polskie władze, bo strona pojawiła się bardzo szybko i jest mocno rozbudowana zbierając informacje o tym jak można uzyskać pomoc w poszczególnych województwach. Dzięki temu organizacja wsparcia powinna być bardziej sprawna i kierowana do właściwych osób.

Na stronie znajdują się również informacje dla organizacji pozarządowych, firm oraz osób prywatnych, które chciałyby wspomóc uchodźców. W tej chwili zbierane są głównie informacje, ale wkrótce mają się tam też pojawić dane o zbiórkach w poszczególnych regionach i pomocy materialnej jaka jest najbardziej potrzebna. Pojawiła się też specjalna zakładka, w której znajdziemy wszystkie zweryfikowane zbiórki pieniędzy oraz lista najpotrzebniejszych produktów. Obecnie zbiórki pieniędzy prowadzi między innymi Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, Unicef, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce oraz Caritas Polska.

Jakie produkty są najbardziej potrzebne?

Lista najbardziej potrzebnych produktów jest bardzo długa i znajdują się na niej między innymi: