Polskie przedsiębiorstwa na nierównym poziomie cyfryzacji

Autorem wpisu jest Barbara Mejssner.

W rankingach innowacyjności Polska jest na mocno średnich pozycjach. Obraz ten będzie się zmieniał ponieważ absorpcja nowych technologii jest dziś konieczna dla dalszego rozwoju. W najnowszej edycji Bloomberg Innovation Index 2020 Polska spadła o 3 punkty z 22. na 25. pozycję. W The Global Competitiveness Index (edycja 2018) mierzącym poziom konkurencyjności 140 krajów na podstawie analizy 10 różnych czynników zajęliśmy 37. miejsce. Najgorzej wypadło wykorzystywanie technologii teleinformatycznych.

W 2019 roku w utworzonym przez Komisje Europejską indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI (The Digital Economy and Society Index) śledzącym ewolucję państw członkowskich UE w zakresie wdrażania rozwiązań cyfrowych Polska uplasowała się na trzecim miejscu od końca. Gorsze od nas we wdrażaniu teologii cyfrowych były tylko Rumunia i Bułgaria.

Dlaczego te wyniki nie są najlepsze? Jest to kwestia ich uśrednienia, czyli „kłamstwo” statystyki. Tak naprawdę poziom cyfryzacji firm polskich jest bardzo zróżnicowany. Można tu mówić o podziale na dwie części, pierwsza to duże, dobrze informatyzowane przedsiębiorstwa (zwłaszcza sektor finansowy i telekomunikacyjny), druga to sektor MŚP. Jak wynika z badania „Cyfryzacja dużych firm i korporacji” przeprowadzonego w 2019 roku przez Instytut badawczy ICAN Research oraz Orange duże organizacje oceniają swój poziom cyfryzacji naprawdę wysoko – aż 83% uznało go za dobry (w porównaniu do 76% w 2018 roku).

Jednak w drugiej grupie, wśród małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystanie technologii nie wygląda najlepiej. Nie jest to dobry znak, ponieważ informatyzacja tych firm jest istotna dla całego rozwoju gospodarczego – polskie PKB jest w większości tworzone przez mniejsze podmioty. Nierównomierną cyfryzację w Polsce potwierdza raport przygotowany przez firmę Dell we współpracy z Intelem: „Digital Transformation Index” z 2019. Widać tu, że tylko jedna czwarta polskich firm (24%) adaptuje nowe rozwiązania i posiada strategię w zakresie cyfrowej transformacji, 37% ostrożnie i stopniowo planuje zmiany, a 34% ogranicza takie inwestycje lub w ogóle nie ma żadnych planów cyfryzacji biznesu.