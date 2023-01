Oskary są marzeniem każdego filmowca. Są również nagrody, o przyznaniu których każdy chciałby jak najszybciej zapomnieć. To Złote Maliny.

Historia tej „prestiżowej” nagrody jest już dość długa. Pierwszy raz zostały przyznane w 1981 roku. Od tego momentu co roku (z pandemiczną przerwą) na specjalnej gali zostają wręczone statuetki wykonane z plastiku i pomalowane na złoto. Kategorii jest obecnie 10. A nasza kinematografia ma już jedno takie „wyróżnienie”. Otrzymała je w 2021 r., jakże by inaczej, Blanka Lipińska za pierwszy film z serii czyli „365 dni” a konkretnie – za najgorszy scenariusz.

W tym roku również ma szansę na wyróżnienie. Filmy „365 dni: Ten dzień” i „Kolejne 365 dni” otrzymały nominacje w kategoriach: najgorszy remake, sequel lub zrzynka i najgorsza filmowa para.

Filmy pojawiają się w doborowym towarzystwie. Bo np. po raz pierwszy wśród nominowanych pojawił się Tom Hanks za film Elvis i Pinokio. Jest również Mira Sorvino, Diane Keaton, Jared Leto. Nie mogło zabraknąć też Sylwester Stallone, który jest już etatowym nominowanym – ma ich na koncie ponad 30.

Kto w tym roku?

Wręczenie nagród odbędzie się 13 marca. Pełna lista tegorocznych nominowanych wygląda następująco:

Najgorszy film

Blondynka

Pinokio

Miłego żalu

Córka króla

Morbius

Najgorszy aktor

Machine Gun Kelly – Miłego żalu

Pete Davidson – Pies w rozmiarze XXL

Tom Hanks – Pinokio

Jared Leto – Morbius

Sylvester Stallone – Samarytanin

Najgorsza aktorka

Ryan Kiera Armstrong – Podpalaczka

Bryce Dallas Howard – Jurassic World: Dominion

Diane Keaton – Mack & Rita

Kaya Scodelario – Córka króla

Alicia Silverstone – Rekin

Najgorsza aktorka drugoplanowa

Adria Arjona – Morbius

Lorraine Bracco – Pinokio

Penelope Cruz – 355

Bingbing Fan – 355 i Córka króla

Mira Sorvino – Lamborghini: Człowiek, który stworzył legendę

Najgorszy aktor drugoplanowy

Pete Davidson – Miłego żalu

Tom Hanks – Elvis

Xavier Samuel – Blondynka

Mod Sun – Miłego żalu

Evan Williams – Blondynka

Najgorsza ekranowa para

Machine Gun Kelly & Mod Sun – Miłego żalu

para bohaterów oparta na prawdziwych postaciach w scenie w Białym Domu – Blondynka

Tom Hanks i jego lateksowa twarz – Elvis

Andrew Dominik i jego problemy z kobietami – Blondynka

dwa sequele 365 dni

Najgorszy reżyser

Judd Apatow – Bańka

Machine Gun Kelly i Mod Sun – Miłego żalu

Andrew Dominik – Blondynka

Daniel Espinosa – Morbius

Robert Zemeckis – Pinokio

Najgorszy scenariusz

Blondynka

Pinokio

Miłego żalu

Jurassic World: Dominion

Morbius

Najgorszy remake, sequel bądź zrzynka

Blondynka

365 dni: Ten dzień i Kolejne 365 dni

Pinokio

Podpalaczka

Jurassic World: Dominion

Kobiety z dystansem

Co ciekawe – aktorów czy reżyserów którzy mają dystans do siebie albo raczej wiecie co i pojawili się na gali rozdania nagród można policzyć na palcach jednej ręki. Zrobiła tak m.in. Halle Berry, która w 2004 r. odebrała malinę za rolę w filmie Kobieta-Kot. Podczas ceremonii w drugiej ręce miała Oscara dla najlepszej aktorki za film Czekając na wyrok z 2002 r.

Z kolei Sandra Bullock otrzymała dwie Złote Maliny w 2010 r. dla najgorszej aktorki i (wraz z Bradleyem Cooperem) dla najgorszej ekranowej pary w filmie Wszystko o Stevenie. Następnego dnia odebrała Oscara za rolę w filmie Wielki Mike…