Netflix od kilku lat na początku roku zapowiada swoją filmową ramówkę i podkręca atmosferę. Nie inaczej jest i tym razem, choć wygląda na to, że tym razem skupiono się na jakości produkcji, a nie ich liczbie. Co więcej znamy już nawet dokładny rozkład jazdy na cały 2023 rok.

16 hitów Netfliksa na 2023 rok

Ostatnim razem gdy Netflix opublikował podobne wideo, dostaliśmy zapowiedź ponad 50 filmów, co dawało średnią 1 nowej produkcji w tygodniu. Tym razem największy serwis streamingowy jest bardziej powściągliwy i zapowiedział 16 nowych produkcji, które trafią do oferty w czasie najbliższych 12 miesięcy. Jest wśród nich kilka znanych tytułów, jak chociażby kontynuacja przygód Tylera Rake'a (w tej roli Chris Hemsworth) czy druga część Zabójczego rejsu (Murder Mystery) z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem. Większość to jednak całkiem nowe, oryginalne produkcje i przynajmniej część z nich zapowiada się całkiem ciekawie. Sami zresztą zobaczcie.

Ramówka Netfliksa na 2023 rok

Jeśli miałbym wybrać najciekawsze propozycje z poniższej listy, to w pierwszej kolejności byłby to pewnie film Luther: The Fallen Sun, który ma być zwieńczeniem brytyjskiego serialu o tym samym tytule, w którym Idris Elba gra policjanta. W ostatniej odsłonie będzie musiał powstrzymać seryjnego mordercę, który terroryzuje Londyn, ale aby to zrobić najpierw musi uciec z więzienia. Ciekawie zapowiada się też The Mother z Jennifer Lopez w roli byłej płatnej morderczyni, która musi wyjść z cienia aby chronić swoją córkę przed złymi ludźmi i oczywiście zrobi to za wszelką cenę. Wygląda jak kalka, którą już dobrze znamy, ale to wcale nie oznacza, że będzie to zły film. W czerwcu pozycją obowiązkową będzie Extraction 2, czyli kolejne zadanie Tylera Rake'a, który tym razem będzie musiał uwolnić rodzinę gruzińskiego gangstera z więzienia. Akcji z pewnością tutaj nie zabraknie, bo za kamerą ponownie stanął Sam Hargrave.

W drugiej połowie roku ciekawie zapowiada się film Heart of Stone z Gal Gadot w roli agentki wywiadu, która będzie musiała uratować świat przed terrorystami. Niemal tradycyjnie, jesienią na ekrany wróci Millie Bobby Brown, gwiazda znana ze Stranger Things oraz filmów o Enoli Holmes, siostrze Sherlocka. Tym razem wystąpi jednak w roli królewny, która miała zostać poślubiona królewiczowi tylko po to aby można ją było złożyć w ofierze dla smoka. Damsel zapowiada się na całkiem niezłe kino akcji w świecie fantasy, o ile oczywiście nie czujecie przesytu główną bohaterką. Ciekawie zapowiada się też The Killer od Davida Finchera, film bazujący na znanych komiksach, w którym w główną rolę zabójcy wcieli się Michael Fassbender. Pod koniec listopada Netflix, ponownie dosyć tradycyjnie, przyszykował animację dla najmłodszych pod tytułem Leo.

Rok zamkniemy dwoma bardzo ciekawymi produkcjami - Leave the World Behind oraz Rebel Moon. Pierwsza z nich to historia stworzona na podstawie książki o tym samym tytule. Opowiada perypetie pary, który zostaje zaskoczona przez brak zasilania na wyspie Long Island i spotyka tajemnicze małżeństwo, które twierdzi, że za brakiem prądu, kryje się coś więcej. W rolach głównych występują Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la Herrold oraz Kevin Bacon. Ostatnia produkcja to film science-fiction opowiadający o wojnie między ziemskimi koloniami w kosmosie. Pełną ramówkę znajdziecie poniżej.

You People - 27 stycznia

Your Place or Mine - 10 lutego

Luther: The Fallen Sun - 10 marca

Murder Mystery 2 - 31 marca

The Mother - 12 maja

Extraction 2 - 16 czerwca

They Cloned Tyrone - 21 lipca

Heart of Stone - 11 sierpnia

Lift - 25 sierpnia

Damsel - 13 października

Pain Hustlers - 27 października

The Killer - 10 listopada

A Family Affair - 17 listopada

Leo - 22 listopada

Leave the World Behind - 8 grudnia

Rebel Moon - 22 grudnia