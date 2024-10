Obi Wan może powrócić z 2. sezonem. Liczy na to nawet główny aktor!

Disney w ostatnich latach bardzo zagalopował się w kwestii wyciskania marki Gwiezdne Wojny jak cytryny. Film za filmem, serial za serialem, animacja za animacją -- o kilogramach wszelkiej maści gadżetów na licencji nawet nie wspomnę. Najwyraźniej jednak firma zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko poszło to trochę za daleko -- a komentarze ze strony poirytowanych krytyków, widzów i... po prostu fanów: dały im do myślenia.

Niechlubnym przykładem jest serial "Obi Wan". Mimo że wielu widzów było zadowolonych z serii, a oceny były raczej pozytywne -- jeszcze kilka miesięcy temu słyszeliśmy, że nie ma żadnych przesłanek o tym, że serial doczeka się nowych odcinków.

Teraz kwestia serialu powraca jak bumerang -- a głos w sprawie zabiera Ewan McGregor.

Ewan McGregor o 2. sezonie "Obi Wana"

Gwiazdor w rozmowie podczas Comic Conu w Los Angeles udzielił krótkiego wywiadu. Przyznał tam, że jeśli chodzi o projekt ze świata "Gwiezdnych Wojen" w którym z chęcią wziąłby udział jest... drugi sezon "Obi Wana". Aktor nie zdradził nic na temat potencjalnych rozmów zakulisowych czy planów związanych z projektem. Nie zmienia to jednak faktu, że skoro aktor chętnie by wziął w nim udział, a cała ekipa "ma nadzieję ten powstanie" -- to rozbudza nadzieje wielu miłośników marki na to, że faktycznie "Obi Wan" powróci z drugim sezonem.

Na szczegóły związane z potencjalną kontynuacją jeszcze pewnie poczytamy. W wielu miejscach serial jest określany mianem mini-serii, ale kto wie. Może zmieni się nazewnictwo i faktycznie w niedalekiej przyszłości Ewan McGregor ponownie wcieli się w rolę Obi-Wana Kenobi'ego w produkcji, która skupia się przede wszystkim na nim.