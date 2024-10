Film twórcy "Ślepnąć od świateł" i inne premiery tygodnia! Co nowego?

WROOKLYN ZOO

Film, który osadza swoją fabułę w brutalnym świecie nielegalnych walk ulicznych. Bohaterem historii jest młody mężczyzna, który szuka sposobu na ucieczkę od trudnej przeszłości i odkrywa swoje miejsce w podziemnym ringu. trakcie filmu jego postać buduje relacje z innymi wojownikami, co prowadzi do serii dramatycznych wydarzeń i emocjonalnych zawirowań. Produkcja również porusza istotne kwestie związane z przetrwaniem, lojalnością i odkrywaniem własnej tożsamości. W rolach głównych występują Mateusz Okuła, Adam Kosiński, Natalia Szmidt, Jan Frycz, Hanna Koczewska, Renata Dancewicz i Konrad Eleryk.

W kinach od 18 października.

Terrifier 3

Trzeci film z serii horrorów wyreżyserowany przez Damiena Leone'a, który kontynuuje historię brutalnego klauna o imieniu Art. Fabuła filmu rozpoczyna się pięć lat po wydarzeniach z "Terrifier 2", gdzie bohaterka Sienna Shaw (Lauren LaVera) zostaje zwolniona z zakładu psychiatrycznego, aby spędzić czas z rodziną. Jednak nadal cierpi psychicznie z powodu swojego ostatniego spotkania z demonicznie potężnym Artem, który wrócił z życia dzięki magicznej szabli i znowu wyrusza na swoje mordobójcze wakacje. Tym razem jest ubrany w strój Świętego Mikołaja i współpracuje z Victorią (Samantha Scaffidi), która jest przetrwaną z pierwszego filmu i jest przez nią opanowana.

W kinach.

Wybraniec

Film przedstawia młode lata Donalda Trumpa i jego początki w biznesie. Fabuła skupia się na młodego Donalda, który dzięki wpływowemu biznesmeni Royowi Cohnowi zaczyna swoją karierę w nowojorskim świecie finansjery. Film ukazuje jego walkę o uznanie, sukces i wpływy, a także relacje z innymi ważnymi postaciami tamtej epoki. Obsadę filmu tworzą znakomici aktorzy, w tym Sebastian Stan w roli młodego Donalda Trumpa, Jeremy Strong jako Roy Cohn, Michael Shannon jako Fred Trump, Naomi Watts jako Ivana Trump, Tobias Menzies jako Roger Stone oraz Sarah Paulson jako Martha Stewart.

W kinach od 18 października.

Terapia bez trzymanki 2. sezon

Serial, który w swoim drugim sezonie kontynuuje historię młodego psychoterapeut. Jimmy Johns, który próbuje uporać się z własnymi problemami, jednocześnie pomaga swoim pacjentom. Fabuła drugiego sezonu skupia się na dalszym rozwoju postaci, ich relacji oraz nowych wyzwań, z którymi Jimmy musi się zmierzyć w swojej pracy i życiu osobistym. W serii pojawiają się również nowe postacie. Obsadę drugiego sezonu tworzą Jason Segel jako Jimmy Johns, Harrison Ford jako Dr Phil Rhodes, Christa Miller jako Liz, Jessica Williams jako Gaby, Michael Urie jako Brian, Luke Tennie jako Sean, Lukita Maxwell jako Alice, Ted McGinley jako Derek, Devin Kawaoka jako Charlie oraz Brett Goldstein jako gość specjalny. Dodatkowo do obsady dołącza Damon Wayans Jr.

Na Apple TV+ od 16 października.

The Office (Australia)

Źródło: Prime Video

Nowa adaptacja popularnego serialu mockumentary, która przenosi akcję do Australii. Fabuła skupia się na codziennym życiu pracowników firmy Finley Craddick, która zajmuje się pakowaniem produktów w Sydney. Serial, podobnie jak pozostałe wersje, przedstawia humorystyczne i poruszające momenty z życia biurowego, ukazując relacje między pracownikami, ich ambicje, a także absurdalne sytuacje, w których się znajdują.

Na Prime Video od 18 października.

Prawnik z lincolna 3. sezon

Ten sezon przedstawia jedną z najbardziej złożonych i niebezpiecznych spraw w jego karierze, która stawia na szali nie tylko jego reputację, ale i życie osobiste. Mickey musi zmierzyć się z przeszłością, walcząc z wewnętrznymi demonami, a także przestępczymi kręgami Los Angeles. Obsada trzeciego sezonu to Manuel Garcia-Rulfo jako Mickey Haller, Becki Newton jako Lorna, Jazz Raycole jako Izzy, Angus Sampson jako Cisco oraz Yaya DaCosta jako Andrea Freeman. W tej serii pojawiają się również nowe twarze, takie jak Aleksandra Popławska jako Mia oraz Robbie Williams jako Robbie.

Na Netflix od 17 października.

Rywale

Serial oparty na słynnej powieści Jilly Cooper, który przenosi widza w świat telewizji niezależnej w 1986 roku. Fabuła skupia się na byłym olimpijczyku i niepoprawnym lekkoduchu Rupert Campbell-Blacku, którego grzeczności i zabawne przygody prowadzą do nieustannych konfliktów z dyrektorem Corinium . Obsadę serialu tworzą znakomici aktorzy, w tym Aidan Turner jako Rupert Campbell-Black, David Tennant jako Corinium, Alex Hassell jako Freddie Jones, Katherine Parkinson jako Prue, Emily Atack jako Miranda, oraz Danny Dyer jako Valerie Jones.

Na Disney+ od 18 października.

Diabelska godzina 2. sezon

Thriller, który w swoim drugim sezonie przenosi widza w kosmiczne tajemnice i niezwykłe przygody. Fabuła koncentruje się na dwóch postaciach o imieniu Lucy, które łączą swoje losy w misji, aby powstrzymać najgorsze możliwe zbrodnie. Jedna z Lucyn to detektyw, która nie udało się powstrzymać tragedii, a druga to matka, która może musiałaby złożyć wszystko, aby spełnić obietnice z poprzedniego życia. Ich rzeczywistości się stykają w intensywnym pościgu za potężnym przeciwnikiem, który wydaje się być prawdziwym diabłem. Obsadę drugiego sezonu wzmocniła Saffron Hocking jako Sam Boyd, która w poprzednim życiu pracowała pod dowództwem Lucy. Do ekipy aktorskiej należą również Alex Ferns, Barbara Marten, Thomas Dominique i Rhiannon Harper-Rafferty.

Na Prime Video od 18 października.

