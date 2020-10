Klienci, którzy skorzystają z tej oferty nie będą obciążani stałymi opłatami, bez wymagań w postaci określonej liczby transakcji czy zasileń konta. Do tego darmowe mają być płatności we wszystkich walutach, 20 rachunków walutowych, doładowanie karty i przelew środków do portfela walutowego, wypłaty z bankomatów na całym świecie, do tego w promocji darmowe ma być również wydanie fizycznej karty (do płatności w sklepach stacjonarnych i w internecie oraz wypłat z bankomatów na całym świecie). Możliwe jest też dodanie z poziomu dostępnej już nowej aplikacji mobilnej wirtualnej karty do płatności online, której wydanie zawsze ma być darmowe.

Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl: