Nowy Tony Hawk na 25-lecie serii? Jest coś na rzeczy!

Gry z serii Tony Hawk's Pro Skater doczekały się rzeszy miłośników na całym świecie. Swój sukces gra zawdzięcza głównie dwóm pierwszym odsłonom, które przeszły do kanonu klasycznych gier komputerowych. Swoją drogą, nie tak dawno temu doczekały się odświeżenia, przez co znów mogą cieszyć się popularnością, nawet wśród młodszych graczy.

Jako że w 2024 roku przypada 25-lecie wydania pierwszej części gry, niektórzy spodziewają się jakiejś okolicznościowej niespodzianki od Activision. Teraz wiemy już, że jest na co czekać. Sam Tony Hawk zdradził, że jest coś na rzeczy.

Tony Hawk powróci w nowej grze?

Czy będzie to nowa gra komputerowa? Tego niestety nie wiemy. Tony Hawk zobowiązany jest do dochowania tajemnicy, co skądinąd doskonale rozumiemy. Na temat tego, co w najbliższej przyszłości czeka fanów serii Tony Hawk's Pro Skater mógł powiedzieć jedynie tyle:

Chciałbym powiedzieć więcej. Mogę jedynie przyznać, że znów rozmawiałem z Activision. Pracujemy nad czymś. To będzie coś, co fani szczerze docenią.

Nowa gra czy kolejny remaster? A może jeszcze coś innego?

Czym może być niespodzianka, którą Activision i Tony Hawk szykują dla graczy? Na ten moment ciężko stwierdzić. Może to być zupełnie nowa gra, co gracze przyjęliby z największą radością. Niestety, taki scenariusz wydaje się raczej mało prawdopodobny. Być może zostaną zremasterowane kolejne części gry o jeżdżeniu na deskorolce, a być może nic z tych rzeczy. Równie dobrze współpraca dotyczyć może np. jakiegoś wydarzenia związanego mniej lub bardziej z grami wydawanymi przez Activision.

Osobiście chciałbym zagrać w zupełnie nową grę z serii Tony Hawk's Pro Skater. Bardzo jestem ciekawy, jak koncepcja opracowana 25 lat temu sprawdziłaby się w nowoczesnym wydaniu. Choć to wciąż mało prawdopodobne, mam nadzieję się o tym przekonać.