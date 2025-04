Polska zaznacza swoją obecność w kosmosie. Poznajcie TITAN

Polska coraz bardziej zaznacza swoją obecność w kosmosie. Nie tylko Astronika przyczyni się do sukcesu misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kluczowy w wielu misjach może okazać się również TITAN, czyli robotyczne ramie PIAP Space.

Rewolucja w kosmicznej logistyce staje się faktem dzięki polskiej technologii. Firma PIAP Space z Warszawy, działająca w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zaprezentuje najnowszy efekt współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną – ramię robotyczne TITAN, stworzone z myślą o inspekcji, naprawach i modernizacji satelitów bezpośrednio na orbicie.

Reklama

Polska rewolucja w kosmosie

Wokół naszej planety krąży dziś kilkanaście tysięcy obiektów – zarówno działających, jak i nieaktywnych satelitów, które coraz częściej stwarzają zagrożenie kolizji. Dotychczas niesprawne urządzenia coraz bardziej zaśmiecają orbitę, a ich wymiana wiąże się z ogromnymi kosztami. Co więcej, na ich właścicielach w żadne sposób nie jest wymuszane pozbywanie się nieaktywnych jednostek. TITAN ma zmienić tę sytuację poprzez umożliwienie bezzałogowego serwisowania satelitów i deorbitację tych, których misja dobiegła końca.

Robotyczne ramię może zostać zamontowane na tzw. satelicie serwisowym i wykonywać szereg działań – od inspekcji technicznej, przez wymianę komponentów, aż po przechwytywanie obiektów w przestrzeni kosmicznej. Jego zasięg wynosi do 2 metrów, a precyzja działania robi wrażenie: dokładność pozycjonowania to 0,5 mm, a orientacji – 0,1 stopnia.

Modularna budowa TITAN-a umożliwia łatwą adaptację do różnych misji. Urządzenie można wyposażyć w rozmaite końcówki i manipulatory – od chwytaków po narzędzia do tankowania. Co więcej, dzięki specjalnym uszczelnieniom, ramię może pracować nawet w ekstremalnie trudnych warunkach – np. na pokrytej pyłem powierzchni Księżyca.

Prototyp przeszedł już serię wymagających testów – w tym kampanię badań w komorze termiczno-próżniowej (TVAC), która zakończyła się w maju 2024 roku. Testy objęły cykle w ekstremalnych temperaturach oraz sprawdzian funkcjonalności i trwałości – wszystko po to, by upewnić się, że TITAN poradzi sobie w trudnym środowisku orbitalnym.

Ramię robotyczne powstało m.in. w ramach projektu IOSHEX, prowadzonego we współpracy z firmą SAB Aerospace i ESA. Zakłada on stworzenie orbitalnego modułu serwisowego, który we współpracy ze statkiem Space Rider będzie zajmował się naprawą i recyklingiem satelitów.

TITAN zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas prestiżowej ESA Space Security Conference, która odbędzie się 14–15 kwietnia w Warszawie.

Reklama

Grafika: depositphotos