Polacy zbudują rakietę. ESA wydała na nią 2,4 miliarda euro

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ogłosiła 1 października 2024 roku zawarcie kluczowego porozumienia z polską firmą SpaceForest z Gdyni, której celem jest dalszy rozwój suborbitalnego systemu nośnego Perun. W ramach programu ESA "Boost!", projekt Perun otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 2,4 mln euro. Środki te posłużą nie tylko na modernizację samego systemu, ale także na przeprowadzenie kluczowych testów, które mają potwierdzić jego możliwości operacyjne.

Polacy tworzą rakietę do lotów suborbitalnych

SpaceForest od lat rozwija swoją flagową rakietę Perun, która już przeszła dwie udane próby lotów testowych, osiągając pułapy 22 km i 13 km. Kolejnym etapem będą testy na wyższych wysokościach: 50 km, 80 km, 100 km oraz docelowo 150 km. Osiągnięcie tego ostatniego pułapu ma umożliwić prowadzenie badań w środowisku mikrograwitacyjnym przez niemal cztery minuty. W ramach umowy ESA wspiera również projektowanie i produkcję ulepszonych komór spalania oraz mobilnej stacji tankowania, co pozwoli na zwiększenie elastyczności operacyjnej rakiety Perun.

Jednym z kluczowych atutów Peruna jest jego napęd hybrydowy, wykorzystujący podtlenek azotu oraz parafinę – tzw. „zielone paliwo”, które jest bezpieczne i nietoksyczne. Tego rodzaju napęd pozwala rakiecie unosić ładunki o masie do 50 kg na wysokości do 150 km. System ten jest zaprojektowany do wielokrotnego użytku, co znacząco zmniejsza koszty operacyjne, a mobilna platforma startowa umożliwia starty z różnych lokalizacji w Europie.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) również odgrywa kluczową rolę w tym projekcie. Podpisane w czerwcu 2024 roku porozumienie z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczące przystąpienia Polski do programu "Boost!2" otwiera nowe możliwości dla polskiego sektora kosmicznego. Umowa ta zapewnia wsparcie ekspertów ESA w zakresie zabezpieczenia lotów suborbitalnych, kalkulacji trajektorii oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas startów z polskich poligonów wojskowych. Dodatkowo, program ten będzie wspierał techniczne analizy i symulacje związane z rozwojem przyszłościowych technologii kosmicznych w Polsce.

ESA/SpaceForest

Inicjatywa ta nie tylko wzmacnia pozycję Polski w europejskim sektorze kosmicznym, ale także stanowi istotny krok naprzód w rozwoju technologii suborbitalnych. Perun ma potencjał stać się ważnym narzędziem w badaniach prowadzonych w mikrograwitacji, co z kolei otwiera nowe możliwości dla polskich i zagranicznych naukowców oraz przedsiębiorstw.

Polska pomaga z algorytmami AI do obserwacji Ziemi

Okazuje się, że SpaceForest i rakieta Perun to nie jedyny projekt, który zyskał uznanie w oczach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Swoją przydatność udowadnia również gliwicka firma KP Labs, która bierze udział w międzynarodowym projekcie FAST-EO (Foundation Models for Earth Observation), czyli inicjatywie realizowanej we współpracy Niemieckim Centrum Aeronautyki i Astronautyki (DLR), Forschungszentrum Jülich oraz IBM Research. Projekt koncentruje się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w analizie danych satelitarnych, aby lepiej reagować na globalne wyzwania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

FAST-EO ma na celu opracowanie zaawansowanych modeli AI, będących w stanie przetwarzać gargantuiczne ilości danych satelitarnych, w tym monitorować postęp zmian klimatycznych. Polska firma skupi się głównie na dwóch obszarach: wykrywaniu wycieków metanu oraz analizie właściwości gleby. Wspomniany gaz ma ogromny wpływ na ocieplenie klimatu i w tej kwestii bywa o wiele bardziej niebezpieczny niż dwutlenek węgla. Dlatego też wczesne wykrywanie i monitorowanie wycieków może zredukować jego negatywny wpływ na środowisko i klimat.

Drugi obszar działalności KP Labs w ramach FAST-EO skupi się wokół analiza gleby z wykorzystaniem obrazów hiperspektralnych. Wykorzystanie AI w tej dziedzinie może przynieść rewolucyjne zmiany w rolnictwie i zarządzaniu gruntami. Dzięki precyzyjnym danym, rolnicy i lokalne władze będą mogli lepiej planować uprawy, monitorować zdrowie gleby oraz wdrażać zrównoważone praktyki gospodarowania zasobami naturalnymi.

Grafika: ESA/SpaceForest