W 2029 roku asteroida Apophis zbliży się do Ziemi na odległość równą 1/10 dystansu między Ziemią a Księżycem. To rzadkie i nieco przerażające wydarzenie będzie ciekawą okazją do wykonania badań. Stąd Europejska Agencja Kosmiczna przygotowuje misję Ramses, mającą na celu obserwację tego zjawiska z... naprawdę bliska. Konieczny jest start do kwietnia 2028 roku, aby dotrzeć do Apophis w lutym 2029 roku, na dwa miesiące przed najbliższym przelotem asteroidy obok Ziemi. Jest tylko jeden problem: kwestia sfinansowania misji Ramses nie jest jeszcze w pełni usankcjonowana. ESA natomiast nie jest znana z tego, że szasta pieniędzmi na prawo i lewo.