Polska przekazała Ukrainie prawie 8 tysięcy terminali Starlink

Wojna w Ukrainie trwa już prawie rok i nic nie wskazuje by się niebawem skończyła. Cierpi na tym kraj, cierpią obywatele i infrastruktura, która utrzymuje m.in. komunikację i oferuje dostęp do internetu. Nie dziwi więc, że kraje zachodnie wspierają Ukraińców nie tylko od strony militarnej, ale także cywilnej. I Polska jest w tej pomocy liderem. Kraj nasz przekazał Ukrainie 7990 terminali Starlink zapewniających szerokopasmowy internet dostępny z niemal każdego miejsca na Ziemi. Terminale będą służyć przede wszystkim jako wsparcie łączności, świadczenia pomocy medycznej i energetycznej.

Jak podaje strona Ukraińska, terminale trafią do ponad 4 tysięcy tzw. Punktów Niezłomności (punktów pomocy). Dzięki niem możliwe będzie nawiązywanie połączeń satelitarnych z każdym miejscem na terenie kraju bez konieczności polegania na naziemnej infrastrukturze, która w ciagu prawie roku uległa niemal całkowitemu zniszczeniu przez wojska rosyjskie. Do odbioru sygnału wystarczy terminal i antena, które w krótkim czasie mogą zostać rozlokowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Wspieramy naszych sąsiadów w różnych obszarach, także w zakresie dostępu do szybkiego internetu. Przekazaliśmy Ukrainie prawie 20 tys. terminali, z czego 5 tys. udostępnił Orlen. Polska jest największym na świecie dostawcą tej technologii dla Ukrainy. To realna pomoc, ponieważ zniszczona infrastruktura to brak łączności i dostępu do informacji. Mówimy nawet o sytuacjach zagrożenia życia, gdyż są obszary gdzie nie ma możliwości, by wezwać na pomoc służby ratunkowe