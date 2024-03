Wciągający polski serial "Bracia" już od piątku na otwartym kanale Polsatu

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z polskim serialem "Bracia" na VOD, teraz nadarza się okazja do nadrobienia tego, bo pozycja ta debiutuje właśnie w otwartym kanale Polsatu.

Akcja serialu "Bracia" toczy się w Gdańsku, a jego osią będzie historia czterech braci z rodziny Dobrowolskich, których zaskoczyła nagła rodzinna tragedia.

W rolę tytułowych braci wcielili się Piotr Stramowski (Piotr), Mateusz Kościukiewicz (Alka), Damian Kret (Wojtek) oraz Nikodem Rozbicki (Adam). Aby nie zdradzać za bardzo samej fabuły serialu osobom, które jeszcze go nie widziały, zerknijmy co o nim mówi grający najstarszego z braci,- Piotr Stramowski:

Gram odpowiedzialnego człowieka, który ma łeb na karku, czuje odpowiedzialność za rodzinę, za swoich braci. I znajduje się w takim momencie w życiu, w którym musi dokonać pewnego wyboru, bo trochę mu się wszystko komplikuje. I rodzinnie, i prywatnie. To serial o naszych słabościach, o tym, jak jesteśmy krusi i jak różne sytuacje w życiu potrafią nas wytrącić z torów, których się trzymaliśmy. To też serial o tym, jak mierzyć się z prawdą, jak mierzyć się ze śmiercią. To mocne tematy, którym widz może się przypatrywać przez kilkanaście odcinków.

Kogo jeszcze zobaczymy na ekranie? Nie sposób tu nie wymienić Jana Frycza, czyli ojca tytułowych braci, a który to wywarł największy wpływ na losy i perypetie synów, które będziecie mogli śledzić w kolejnych odcinkach serialu.



Mimo, że w głównej mierze to historia opowiedziana oczyma mężczyzn, nie zabraknie tu też oczywiście żeńskiej obsady, która wcieli się w rolę matki, żon i kochanek, a które to zagrają Katarzyna Gniewkowska, Dorota Landowska, Dominika Kachlik, Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, Anna Smołowik, Aleksandra Grabowska i Justyna Litwic.

Autorami podkładu muzycznego dla serialu jest Patryka Kumóra i Dominika Buczkowskiego. Za reżyserię odpowiada Maciej Migas (m.in. Układ, Oda do radości), zaś adaptacją scenariusza "Tesseries" i przeniesieniem go na polskie realia zajęli się Ida Bork-Buszkowska, Mirosław Bork oraz Aneta Głowska.

Emisja pierwszego odcinka zaplanowana jest na najbliższy piątek o godzinie 22:10 w otwartym kanale Polsatu, kolejne będą się pojawiać co tydzień o tej samej porze.

